Martínez Almeida anuncia en COPE que se suspende el pago del SER en Madrid hasta el 28 de marzo

El alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida ha anunciado en COPE que los madrileños que tengan que coger forzosamente el coche para tener que ir a trabajar no tendrán que abonar el servicio de estacionamiento regulado, el conocido SER, hasta el 28 de marzo. En una entrevista este lunes en "Herrera en COPE", Martínez-Almeida ha pedido que las empresas se queden sólo con el mínimo de personal imprescindible en sus sedes u oficinas para que más gente pueda permanecer en casa siguiendo la orden dictada por el Gobierno dentro del estado de alarma. En todo caso, el ayuntamiento de Madrid dejará de cobrar el SER para facilitar el desplazamiento en coche particular de aquellos que tengan que acudir a su puesto de trabajo. "Aquellas personas que tengan que ir a trabajar lo harán de manera más segura si no usan el transporte público y si los desplazamientos son lo más cortos posibles. Pero ojo, eso no quiere decir que la gente puede coger el coche sin más. Sólo en un caso justificado", ha señalado en la entrevista con Carlos Herrera.

Martínez-Almeida ha dejado muy claro que la Policía Municipal va a trabajar para que se cumpla la orden de quedarse en casa y sólo puedan abandonarla bajo los supuestos en los que se permite. "La gente está cumpliendo en general. Sin embargo, ayer se impusieron 199 sanciones a personas que estaban en la calle sin justificación y se llegó a detener a una persona que no cumplió las órdenes de los agentes. Que quede claro: aquel que salga a la calle sin estar justificado, la Policía municipal actuará sobre él", ha dicho tajante. Por ello, van a perseguir algunas de las "picarescas" que llevan a cabo los ciudadanos para saltarse los normas: "Se pasean perros más de los que se deberían por zonas que no son aledañas, hay gente que sale de casa con una bolsa con productos alimenticios ya dentro..", ha dicho.

Por último, Martínez-Almeida ha señalado que el Ayuntamiento está habilitando "recintos para poder alojar a las personas sin hogar y desplazarlas necesariamente aunque no muestren la voluntad". "Se le va a proporcionar todos los servicios de higiene y alimentación", ha concluido.