María Zurita (Madrid, 1975) no tiene ningún sueño no cumplido. Siempre se ha atrevido con todo. La cocina y la historia son sus grandes pasiones, aunque desde hace unos años, su hijo Carlos llegó para revolucionarlo todo. Ahora va camino de su quinto cumpleaños y María se ha tirado a la piscina del mundo de la literatura infantil. Por eso ha dedicado un cuento ilustrado: ''Mi mamá y yo somos una familia feliz''.

Carlos lo leerá pronto, pues está aprendiendo a leer. ''Le encanta, me pide que se lo lea cada dos noches'' señala Zurita. Es hija de los duques de Soria (Margarita de Borbón y Carlos Zurita) y prima hermana del rey Felipe VI. Sin embargo, se hizo especialmente conocida por participar en la séptima edición de Master Chef Celebrity, y es que desde niña le viene la afición por la cocina. ''Mis abuelos en Estoril me sentaban en un taburete a pelar patatas, y eso me encantaba''. El concurso ''me sentó en el salón de muchas casas de España. La gente que antes me reconocía, ahora se acercan. Me gusta que la gente se acerque, son muy cariñosos y educados'', explica Zurita a Carlos Herrera.

No ha querido dejar de hablar de su perra teckel ''Zeta'', con un papel importante en las páginas del libro. ''Me despertó un instinto maternal que nunca había tenido. Pensaba que si sentía eso por la perra, qué no sentiría por un bebé''. Además, fue la primera en darse cuenta el día del parto que Carlitos llegaba: ''Esa noche empezó a chuparme las manos''. Está dedicado a todos, padres e hijos que quieran conocer lo que es parte de su historia.