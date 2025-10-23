Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE: "La portería puede marcar la diferencia en el Clásico y ahí el Real Madrid tiene a Courtois"

El Real Madrid ganó este miércoles a la Juventus con mucho sufrimiento (1-0) y logró mantener el pleno de victorias en la Liga de Campeones gracias al gol solitario de Jude Bellingham y a las paradas de Courtois, que evitó en varias ocasiones el gol del equipo italiano.

¿QUIÉN LLEGA MEJOR AL CLÁSICO?

Lograr los tres puntos era fundamental para el equipo de Xabi Alonso porque una derrota le alejaba de equipos como PSG, Bayern o Inter que también suman 9 puntos de nueve posibles. Pero lo más importante, por encima de todo, era llegar con buenas sensaciones al Clásico de este próximo domingo frente al FC Barcelona. Partido en el que estará en juego el liderato de La Liga, donde el Madrid ocupa la primera posición con 24 puntos y dos más que el cuadro azulgrana (22).

Los de Hansi Flick, pese a no estar atravesando su mejor momento futbolístico, llegarán al duelo con la moral por las nubes tras superar al Girona en el tiempo de descuento y aplastar al Olympiacos en Champions. El técnico alemán se perderá el encuentro por sanción, pero sobre el terreno de juego parece que las ausencias serán pocas una vez recuperados Lamine Yamal, Ferran Torres o Raphinha.

EFE Hansi Flick, antes del entrenamiento con el Barça

Xabi Alonso, por su parte, quizás tenga más dudas debido a las ausencias sobre todo en defensa. Pero parece que el técnico tolosarra ha encontrado la fórmula colocando a Valverde en el lateral derecho y apostando en el centro del campo por Tchouaméni y Arda Güler, que son intocables. El juego contra la Juventus no fue el mejor, recibió muchas ocasiones de gol. Pero un sobresaliente Courtois brilló para mantener una noche más la portería blanca a cero.

LA REFLEXIÓN DE JUANMA CASTAÑO A CUATRO DÍAS DEL CLÁSICO

Juanma Castaño inició El Partidazo de COPE recordando todos los marcadores de este miércoles en la Liga de Campeones, entre los que destacan el triunfo del Athletic contra el Qarabag y también el del Real Madrid sobre la Juventus antes de recibir este domingo al Barcelona en Liga.

EFE MADRID, 22/10/2025.- El portero del Real Madrid Thibaut Courtois (d) en acción este miércoles, durante el partido de la jornada 3 de la Liga de Campeones UEFA, entre el Real Madrid y la Juventus, en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. EFE/ JuanJo Martín

Y sobre ese Clásico de este fin de semana, el director del programa quiso hacer una pequeña reflexión. "Puede haber algo que marque la diferencia y ese algo puede ser la portería", dijo Juanma.

Y añadía: "Courtois ha estado enorme; también el portero de la Juventus, Di Gregorio. Pero en el caso del Real Madrid está Courtois, que es donde puede estar la gran distancia entre el Madrid y el Barcelona en el Clásico del próximo domingo".