Luengo (PP): “Me resisto a pensar que por una fotografía no se llege a un acuerdo en Murcia"

José Miguel Luengo, jefe de la comisión negociadora del PP para los pactos en Murcia se ha mostrado "optimista" en 'Herrera en COPE' sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo a tres bandas, PP, Cs y VOX, que permita formar gobierno en la comunidad de Murcia. Reconoce que solo tienen un plazo de diez horas para conseguirlo, pero “no hay que cortar la cuerda, hay que aflojarla un poquito”.

El también alcalde de San Javier insiste en que “los tres partidos somos necesarios. Hay que dejar de gestionar algunos egos y gestionar la región murciana y decir a la ciudadanía que hemos sido capaces de dar una respuesta”.

No entiende la posición “tan determinante de Cs porque hay infinidad de puntos que nos unen. Me resisto a pensar que solo por una fotografía esto no vaya a salir”.

Luengo recuerda que los tres partidos ya comparten mesa en el parlamento regional y se pregunta por qué no podemos sentarnos ahora para alcanzar un acuerdo y generar certidumbre en los ciudadanos. Recuerda a Cs que si VOX no se abstiene en la votación de esta tarde “no tendrá absolutamente nada”.