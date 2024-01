La lucha de una oyente de Carlos Herrera para contactar con Ana Rosa Quintana durante años

Año nuevo, propósitos nuevos.

Precisamente, esta ha sido una de las preguntas que, desde Herrera en COPE, se ha lanzado a la audiencia. ¿Qué propósitos te has marcado para este 2024?

De entre los testimonios del programa, ha habido uno que ha llamado mucho la atención al equipo del programa de Carlos Herrera.

Ha sido el de María Eugenia, una oyente de Barcelona.

María Eugenia ha desvelado que lleva varios años intentando contactar con la presentadora Ana Rosa Quintana.

Asegura esta oyente que le ha escrito cartas, ha hablado con persona cercanas a Quintana e, incluso, ha dejado a estas personas su teléfono para que se lo pasaran a la conocida presentadora de televisión.

Tras la insistencia de María Eugenia hay un único motivo.

Como ha contado en el programa María Eugenia, lo único que desea esta mujer es mantener una conversación con Quintana y tomarse un café.

Aunque, como ha reconocido ella mismo en el programa, "ya ha perdido la esperanza. Creo que antes conseguiría una audiencia con el Papa", ha ironizado esta oyente de Carlos Herrera.

Una oyente que intentó contactar con Quintana "por última vez, el pasado septiembre. Ya sólo quiero saber, al menos, si ha recibido mis cartas, si ha recibido mi recado", ha añadido.





La respuesta del equipo de Herrera en COPE

José Antonio Naranjo respondía a esta oyente asegurando que esta situación se puede dar porque "son muchas las personas que quieren lo mismo que María Eugenia". Y ha añadido que "luego cada uno tiene su vida personal".

Algo en lo que ha coincidido el resto del equipo de Herrera en COPE. Y Carlos Gutiérrez, además, ha añadido que "luego los días dan para lo que dan".





Ana Rosa, con Carlos Herrera

Hace unos meses, precisamente Ana Rosa Quintana se pasaba por el programa de Carlos Herrera para analizar los resultados de las últimas elecciones madrileñas.

Elecciones cuya campaña electoral fue especialmente bronca y donde el partido de Podemos se dedicó a señalar a algunos periodistas como la presentadora de televisión.

Sobre las acciones que el partido de Pablo Iglesias llevó a cabo contra Ana Rosa Quintana, la presentadora no dudó en tacharlo de “matonismo, es matonismo”.

Destacó Ana Rosa en 'Herrera en COPE' que lo que hicieron fue "señalar a las personas que tienen una profesión que pagan sus respectivas empresas y que parece que ellos no se han enterado, pero existe, la libertad de expresión”.

Y, de nuevo, con rotundidad afirmó Quintana “son matones y amenazan”.





Mal resultado de Podemos

Precisamente en esas elecciones, Podemos se quedó fuera, entre otros lugares, de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento.

Algo que Ana Rosa ya pensaba que iba a suceder aunque creía “que iban a entrar en la Comunidad y del Ayuntamiento estaba prácticamente segura de que no iban a entrar”.

Ana Rosa Quintana, en la campaña de esas elecciones, fue tachada de racista por las palabras que pronunció cuando recibió la Medalla de Honor de la ciudad de Madrid que le entregó el alcalde José Luis Martínez-Almeida.

En su discurso Quintana hablaba así: "Me he criado en Usera, en un barrio obrero y trabajador, antes de que fuera Chinatown", desatando la polémica por las interpretaciones que se hicieron después.

Hace unos meses la periodista respondía a esas críticas en los micrófonos de COPE: “Discúlpeme usted, ¿cómo se llama el barrio de Nueva York, el de Londres o el de París?”.

Además recordaba Quintana que a “Usera, que el barrio en el que yo me he criado, le han concedido 200.000 euros de fondos europeos para que pongan las puertas con los farolillos, ya tienen la estatua del panda y está la Virgen de China. Pero esto no es Chinatown porque son unos catetos”.





