¿Hay que regular el abuso de las urgencias pediátricas?: "Los padres no son los únicos culpables"

Resulta que cuando llega el fin de semana los servicios de urgencias de Alemania se colapsan, hay colas interminables y los médicos no pueden atender los casos verdaderamente graves. Los padres que acuden a urgencias con sus hijos pequeños no suelen ser capaces de distinguir si se trata de una urgencia o no.

¿Y en España? ¿Sucede esto?

Hemos podido contar en 'Herrera en COPE' con Roi Piñero, pediatra del hospital de Villalba, en Madrid, que ha contado la situación que se vive en nuestro país. Muchas veces se trata de niños completamente sanos y que no necesitan ingreso. ¿A qué se debe entonces la insistencia de los padres en llevarles?

Comentaba Piñero que se debe principalmente a que en este país "no está muy bien definido lo que es una urgencia y lo que pasa es que la propia OMS la define como una necesidad inminente de atención que lo percibe todo paciente o sus familiares". Entonces esa necesidad inminente de atención puede ser cualquier cosa. Es decir, los servicios de urgencias se han transformado en centros de salud gigantes "donde atendemos urgencias, cosas que no son urgencias y también emergencias".

"Por eso yo creo que eso que plantean en Alemania de sancionar a los padres es incorrecto, porque pone a los padres como únicos culpables de esta situación, y yo creo que forman parte del problema, pero desde luego no son los únicos culpables ni creo que eso pueda ser la solución definitiva". Por eso la mayoría de los pediatras españoles "hemos manifestado que no estamos de acuerdo o que creemos que en España no se tendría que hacer lo mismo".

Porque este problema pasa en España también. "Si tú tienes un problema de salud y te dan la posibilidad de solucionarlo en 10 días, evidentemente estás buscando la solución", explicaba el pediatra. Pero otra cosa es "que esto tenga que ser inmediato, ya, que es lo que llama la atención en esta sociedad de lainmediatez en la que vivimos". Aunque, "en 12 días tampoco puede ser".

El problema no son sólo los padres

"Por tanto, lo primero que tenemos que hacer para mejorar el problema de la saturación y el abuso de las urgencias es que tengamos un sistema de atención primaria que pueda recibir todas esas consultas en un plazo de tiempo que sea razonable", ha reconocido Roi Piñero. Porque si mi pediatra me puede atender mañana o esta misma tarde, "entonces sí que espero". Pero si me va a atender en 10 días, "entonces sí que voy a urgencias. Y no debería sentirme culpable por ello porque esta sociedad no me está permitiendo otra opción para solucionar el problema de mi hijo".

Esto básicamente es inyectar recursos, y es algo que están pidiendo todas las comunidades, pero no solo en el apartado pediátrico, sino en todos los apartados. "O sea, que no es un asunto que simplemente se pueda solucionar poniendo 'x' pediatras más".

Hay padres que no conocen ni siquiera su pediatra de atención primaria, y que ante cualquier problema de salud relacionado con sus hijos directamente van a urgencias. Roi afirmaba que no es lo habitual, "generalmente se hace un uso normal de los sistemas de salud". Pero claro, cuando haces un abuso o una hiperfrecuentación, "yo creo que tendría que haber alguna regulación".

Pero el pediatra comentaba que el problema de la sanción es que "no se sabe cuál es la cantidad que va a hacer que una familia decida que el problema de su hijo no es tan urgente como para acudir a urgencias. Y eso es muy dependiente de la capacidad económica de la familia". Y retrasar un diagnóstico de algo "porque hay una familia pobre que no puede acceder al sistema desde luego no es justo ni es lo que hablamos de una sanidad pública universal y gratuita", defendía.

Los pediatras en España, saturados

Otra cosa es que haya que regularlo, "que haya una persona que se le ha dicho varias veces que usted está abusando de este sistema y tiene que acceder a su pediatra. Y ahí no sé qué tipo sanciones podemos poner". Y desde luego, "una decisión hay que tomar". Porque esto de la urgencia va a más. Es decir, los médicos "nos agotamos también de estar salvando unavida y al mismo tiempo estar pendiente del adolescente que se ha cortado un poquito mientras se afeitaba", ha explicado Roi.

Desde picaduras, o lesiones de golpes de hace meses y le duele ahora. La urgencia es todo, "y al ser urgencia te encuentras de todo". Roi Piñero, en su curso plantea también que hay que perfeccionar los sistemas de triaje. Es decir, que desde clasificación se le puede decir a una persona que un corte de afeitar no hace falta que se le vea en urgencias, y que ese corte de afeitar "no llegue al pediatra que está de guardia a las 3 de la mañana".

"Pero ¿quién se quiere meter en este berenjenal de controlar las urgencias? ¿Los políticos?", se preguntaba el pediatra.

Es muy habitual lo de “yo no sé cuando es una urgencia”. Y eso es una cosa que Roi "compra a medias". Porque explica que, por ejemplo, cuando tuvimos la pandemia, cuando tuvimos el atentado del 11M o cuando está jugando España la final del Mundial, o cuando se pide a la sociedad que no abuse de las urgencias, "curiosamente ahí todo el mundo sí que sabe cuando es una urgencia". Entonces, es un argumento que es cierto pero "ojo, que no somos tontos los ciudadanos y sabemos perfectamente cuando nuestra vida está en juego y cuándo no”.

Roi tiene dos hijos de 13 y 11 años y nos ha afirmado, bromeando, que solo usan las urgencias cuando es muy muy grave. "Aunque son un poco brutos", y concluía así entre risas.