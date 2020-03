Los centros de mayores responden a Robles: "No se puede generar la duda sobre millares de trabajadores"

José García Ferrer, secretario general de Lares, una entidad que agrupa a los centros y servicios de atención a los mayores sin ánimo de lucro, ha sido entrevistado este martes en 'Herrera en COPE, donde ha criticado la actuación de la ministra de Defensa, Margarita Robles, por sembrar la duda sobre todas las residencias de mayores después de afirmar que "el Ejército, en algunas visitas, ha podido ver a ancianos absolutamente abandonados, cuando no muertos, en sus camas". En este sentido, ha dicho que las palabras de Robles han sido "desafortunadas".

"No hay derecho a que no reciban reconocimiento público -los trabajadores de las residencias- por el trabajo que hacen, si no que encima se estigmatiza a todo el mundo", ha señalado Ferrer parafraseando las palabras de una trabajadora. Por eso, ha dicho que tiene que caer "todo el peso sobre él -el responsable-, pero no se puede generar una sombra de duda sobre millares de trabajadores que están dando todo".

En este sentido, el secretario general del Lares ha dicho que avisaron al Gobierno hace semanas de que la situación de Italia podía producirse en España. "Y es que, cuando el número de bajas laborales superaba el 20%, corría el riesgo de cerrar los recursos sociales".

Por eso, Ferrer ha dicho que si ante las crisis sanitarias "no se toman medidas a tiempo, se pueden convertir en crisis sociales". Ha señalado también que las administraciones van "con retraso", aunque adoptan las medidas que les van sugiriendo los agentes sociales

"Lo que pedimos es que tengan en cuenta la mirada de cada trabajador y de cada persona mayor que hay en una residencia o persona con discapacidad para tomar las decisiones", ha finalizado.