Los casos de agresión e indisciplina hacia los profesores han aumentado en este último curso

No es normal que el 94 por ciento de los profesores que ha escuchado el Defensor del Profesor sufran de ansiedad. El hilo del que ha empezado a asomar esta situación ha sido en la prensa regional, concretamente en la Región de Murcia. La declaración de un profesor que ha querido mantenerse en el anonimato fue la siguiente: "Un padre me espera al salir de clase, me insulta, me agarra del brazo y me zarandea con violencia". Y no es el único: "Los alumnos me graban a escondidas con el móvil y luego retocan las imágenes con motivos denigrantes y las difunden en las redes", es lo que cuenta otro profesor que también quiere permanecer en el anonimato.

El simple hecho de que un profesor tenga miedo a decir su nombre, a denunciar este tipo de agresiones, dice bastante del ambiente de tensión, de agresión, de amenaza con el que viven muchos docentes en España. La vuelta a los colegios y los institutos, después de los años más duros de la pandemia, está teniendo esta cara tan amarga que, lentamente, desgasta el ambiente emocional que se vive en los centros. Las agresiones, el estrés, la ansiedad, la depresión son las que ensombrecieron el regreso a la normalidad del pasado curso, cuando empezaron a dar la cara las consecuencias del confinamiento y las restricciones entre docentes y estudiantes.

"Les has quitado la parte buena del colegio, que es la parte social. La parte de estar entre ellos, el trato con el profesor y todo lo que tiene de bueno y les has dejado solo parte académica", es lo que ha comentado la profesora, Blanca Ríos. Y, a los profesores que están sintiendo en primera persona estas agresiones e indisciplina les está afectando a su salud, tanto a nivel físico como mental. De hecho, el número de bajas por ansiedad y depresión ha aumentado un 15 por ciento en el último curso. Además, los casos de indisciplina han crecido un 17 por ciento, y las conductas agresivas de los alumnos un 4 por ciento. Por lo que han aumentado significativamente estos casos y los padres, algunos, no es que estén poniendo de su parte ni ayuden a rebajar la tensión, sino todo lo contrario. Y esto solo son las cosas dentro de las aulas. Aparte, los profesores aseguran que el 30 por ciento de sus problemas están relacionados con la administración.

La coordinadora Nacional del Defensor del Profesor de ANPE, Teresa Hernández, Explica que los datos que ellos recogen son "la punta del iceberg". "Hay un panorama que nos preocupa y que es complicado de analizar. Pero sí que hay que alarmar sobre este para que se tomen medidas", añade. Además, también explica que los docentes no se ven apoyados por la administración, "y eso hace que aumente nuestro estado de ansiedad y depresión".

"Hemos pasado de un extremo al otro. El profesor no tiene siempre la razón y nos podemos equivocar, por supuesto (…). Pero es cierto que las familias, muchas veces, dejan en el centro toda la carga sobre la educación de sus hijos y no atienden correctamente las necesidades de sus hijos por el tipo de vida que llevamos", argumenta.