Loquillo: "El rock no es cuestión de envejecer, es cuestión de buen gusto"

Dice que es un guerrero, y los guerreros, necesitan guerras. En la vida y en la música, porque a pesar de ese aire de cine negro que tiene su noveno disco, sus canciones siguen dando esa guerra, como si siguiera enfadado con el mundo.

Él es así, escapista de la zona de confort."Siempre he sido un disidente y vivo entre fuego cruzado. Siempre me hago preguntas, tengo dudas y no me conformo". Y es que es de los que está convencido de que "no hay que darlo todo por hecho".

Es el único músico que a partir de los 50 años ha cosechado tres números 1 seguidos. Y este nuevo disco: “El último clásico”, tiene muchos conceptos de música, pero siempre con el rock por bandera. "El rock está empezando a ser cultura popular en España", dice Loquillo a Carlos Herrera, que es un gran apasionado de la música. Este disco le asegura que es "un disco con los mejores compositores de rock de España", y es que Loquillo presume de ser un buen gestor del talento "pero para ello tiene que haberlo".

Las canciones de este disco son como dice él, "trajes a medida" de los artistas que saben leerle y entenderle. Gente como Igor Paskual, su escudero en la guitarra o Luis Alberto de Cuenca, Carlos Zanón, Marc Ros de Sidonie, o Santi Balmes de Love of Lesbian. Las canciones están grabadas como él acostumbra: por orden. "Porque me gusta que el disco cuente una historia y no se puede hacer diferente". Lo único que se puede hacer en que Loquillo vaya a Radio Carlitos Deluxe, es una petición suya expresa, y ha sido concedida.