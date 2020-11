Herrera: "Para el PSOE hace 10 años de ETA, pues de la Guerra 81 y de Franco 45 y ahí se rebozan por interés"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Es 18 de noviembre, es miércoles y si usted me pregunta cómo se presenta el día, yo le digoque hay veces, oiga, cuando te han echado un mal de ojo es que te sale mal hasta lo que normalmente no tiene por qué salir mal, como es lanzar un cohete. En fin, lanzar un cohete son muchas horas de trabajo, muchos hombres y mujeres, ingenieros y de todo tipo, hasta que aprietan la última tuerca. Y lo suelen hacer bien porque los cohetes, hombre, a veces fallan porque los errores humanos también son contemplables, pero vamos, que un cohete normalmente sale bien.

Bueno, pues el cohete no era español, que se prestaría a mucho chiste, que nos haría redordar no la NASA, sino la SANA, que es aquello que Tony Leblanc montó en una película que se llamaba 'El Astronauta', que eran unos que querían lanzar un cohete desde las afueras de Madrid. Bueno, pues ese cohete de la Agencia Espacial Europea tenía que poner en órbita dos satélites, uno español y uno francés. El español se llamaba Ingenio. Oiga, 13 años de trabajo, 500 mil horas laborales, 200 millones de “leuros”, que iba a hacer fotografías de la Tierra muy buenas que iban a servir para muchas cosas, hasta para luchar contra los incendios.

ESCUCHA AQUÍ EL EDITORIAL DE HERRERA

Bueno, pues el cohete pegó el pepinazo hacia arriba como estaba previsto, pero a los ocho minutos se empieza a torcer. Se tuerce, se tuerce y se pega un jardazo en una zona deshabitada de la Tierra. Ingenieros blancos como este folio que tengo delante. Y resulta que el problema estaba en el cuarto motor que, yo que sé. Habrían puesto la farlopilla con la toma de... Oye, ¿tú apretaste bien los cables del cuarto motor, Manolito? Y el otro dice: Apretar, apretar... Esto de los cables está muy sobrevalorado últimamente. Pues, hombre, tuvo un día malo el que no apretó los cables.

TEST DE ANTÍGENOS, EL NUEVO CABALLO DE BATALLA

Pero es que resulta que aquí en Espsña alguno de los que hizo el satélite no se le ocurrió asegurar el satélite de 200 millones porque es que esta nuestra Administración es así, o sea, 13 años trabajando un satélite, gastándose lo que le cuesta hacer un estadio de fútbol o nueve hospitales como el de IFEMA y no se les ocurre asegurarlo. Bueno, claro, como el dinero no es de nadie...

De la pandemia le tengo que hablar de los test de antígenos porque es interesante e importante porque, miren, hay polémica, nuevo caballo de batalla porque Madrid y Cataluña están presionando para que les dejen hacer test de antígenos en farmacias. Isabel Díaz Ayuso ha enviado una carta a Europa para que le ayuden porque Sanidad no está muy por la labor y el sector de la Enfermería tampoco porque lo ve como intromisión profesional de los farmacéuticos. Para qué queremos más. Ya el sindicalismo llevado al test de antígenos.

Ayuso se salió con la suya con varias cosas que tienen a la progresía en un sin vivir, por cierto, porque no saben por donde meterle mano. Al final, como se hagan pruebas anticovid en las farmacias y los datos sigan bajando en Madrid, a estos les va a dar un perraque. Hoy 'El País' ya saca la patita diciendo “Madrid prevé test masivos de antígenos más rápidos y menos fiables en asintomáticos”. Sí, sí, pero fíjese que en el titular solo pone Madrid, como si Cataluña no hubiera pedido lo mismo.

EL BOCETO DE LAS NAVIDADES EN CATALUÑA

Cataluña, por cierto, se ha propuesto abrir un poco la mano a partir del lunes. Va a abrir hasta las cinco de la tarde la restauración. Pero lo interesante es que Cataluña es la primera que se ha atrevido a hacer un esbozo de lo que puede ser la Navidad. La Generalidad de Cataluña prevé unas fiestas con toque de queda hasta las 22:00 pero con reuniones de hasta 10 personas. ¿Por qué? Porque en Cataluña tiene más importancia el día de Navidad que la cena de Nochebuena. Digamos que tiene menos, tiene mucho en la población que considera población inmigrante. Estos que han traído costumbres de fuera. Claro, como tú metas a 10 a cenar en casa, como no hagas la “Meriendabuena” porque la cena de Nochebuena o se quedan los 10 a dormir en casa, ¿qué haces? A las 9 y media les has dado de cenar un pollo a las ocho y luego los largas.

Este es un debate muy interesante. Abres los centros comerciales, dice la Generalidad que no piensa abrirlos hasta el 21 de diciembre con un 30% de aforo, con lo cual, ya me explicarán ustedes, los que quieran hacer compras de Navidad el embudo va a ser algo tremendo.

Y en la lucha contra la covid, oiga, miren, de entrada el peor dato de fallecidos de toda la segunda ola: 435 muertos en 24 horas, lo cual es una barbaridad que no da margen aunque estén bajando los contagios y la incidencia acumulada esté disminuyendo en el conjunto de España.

Y de la política y sus circunstancias, pues miren, hoy comparece Pedro Sánchez en el Congreso y le preguntarán por el pacto de Bildu. Ese pacto que ahora la estrategia consiste en negar que existe. “No, no, ¿tú de qué me hablas?” Si va a mirar hacia arriba o decir lo que ha dicho María Jesús Montero, ministra de Hacienda, blanqueando a los filoetarras. Escuchen.

IGLESIAS FRIVOLIZA CON EL DRAMA DE VENEZUELA

Claro, hace diez años de ETA, pues de la Guerra Civil 81 y de Franco 45 y ahí estáis, rebozándoos en esa zahurda, en ese charco porque le encontráis que esa cuestión tiene beneficio para vosotros, ahora lo de ETA no. O sea, los tíos que mataron a más de 800 personas, incluidas una veintena de niños, y los políticos que los justifican o que, incluso, paerticiparon en esos crímenes, eso no pasa nada, eso pelillos a la mar. Hay que blanquear a Bildu y, desde luego, a callar a los críticos.

Y luego, Pablo Iglesias, miren, está gozando. Tenemos un vicepresidente que se atreve a frivolizar en Twitter con el drama humanitario de Venezuela, con el drama sanitario y económico de millones de españoles, Como él mismo se define, el del moño rojo y tal y que cual cambiando el carte que le presenta como vicepresidente de España por el de Venezuela. Y cansado de la vida se ha colocado a un amiguito suyo en televisión para que le coloque la agenda de Podemos y cada día le saque al juez este, al juez Castro. Esto ha llegado a ser juez, pues claro, ¿cómo va a estar la justicia? Ya es un clásico. Y la monja esta pirada que se llama Lucía. Pues está contento, está feliz.

Pues fíjese, Podemos, ERC y Bildu han presentado una enmienda conjunta a los Presupuestos que ellos mismos y el propio Gobierno ha hecho. Más allá de la intención de paralizar desahucios, eso demuestra la unidad de acción de tres partidos de los que depende por completo el Gobierno para que Sánchez se desmarque de Bildu. Es una demostración de poder, es un aviso a Pedro Sánchez para que recuerde de quién depende. Sin ellos simplemente no existiría el Gobierno. El gesto de poder es más político.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique.EUROPA PRESS/R.Rubio.POOL

ECHENIQUE, CONDENADO A PAGAR 80 MIL EUROS

Los desahucios en España no los hacen los propietarios, ni los fondos buitres ni los bancos, los deciden los jueces. Si la Administración quisiera pararlos, el único camino sería pagar las facturas pendientes o dar una vivienda alternativa. Pero con esto Podemos marca un perfil propio, se lo impone al Gobierno, consolida una alianza política extorsionadora para Sánchez. Al separatismo le interesa mucho. Tiene en Iglesias y en Podemos a un embajador en el Consejo de Ministros para defender todos los objetivos que quiera defender. Ahora es el brindis al sol de los desahucios, ¿pero qué tendrá que hacer Sánchez cuando le pidan otras cosas?

Ah, por cierto, y Echenique, Pablo Echenique, el portavoz de Podemos, el tipo más sectario, resentido, zafio y calumniador que merodea por la política, condenado a 80 mil euros por acusar de violador a un asesinado por una de sus candidatas en sus listas, que era candidata a la alcaldía de Ávila.