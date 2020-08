Las palabras en TVE de una profesora de Historia sobre Juan Carlos I que revuelven a Herrera

Los informativos de España y de medio mundo abrieron este lunes con el abandono de España de Don Juan Carlos. El Monarca comunicaba esta decisión a su hijo, Felipe VI, ante la repercusión pública de "ciertos acontecimientos pasados" de su vida privada. Carlos Herrera, el comunicador líder de la radio española, valoraba al día siguiente esta histórica decisión. "Sólo hay que ver quiénes son los que celebran esta decisión de Juan Carlos I para pensar que a lo mejor no habría que estar tan contento. Juan Carlos ha sido piloto de la mejor etapa de España, a pesar de que en sus últimas horas hayan proliferado malas compañías o comportamientos inadecuados. ¿Quién no está expuesto a un comportamiento inadecuado? Cuya decisión acerca de si traspasa o no los límites de la legalidad no lo tiene que decidir un plumilla o un locutorcito. Lo tiene que decidir un juez después de la acusación de un fiscal, que todavía no se ha manifestado", explicaba.

"CHUPATINTAS"

Durante su monólogo, también cargó contra las lecturas que se están haciendo sobre esta salida. Herrera rechaza por completo que se trate de un exilio y anuncia que es seguro que el Don Juan Carlos volverá a España. Es sensato que algunos entiendo esta decisión como una decisión desproporcionada. Y una pésima imagen para España. En los medios internacionales se dice que hemos exiliado a un baluarte que ha sido 40 años Jefe de Estado y que ha pilotado una transición más que memorable", señalaba Herrera.

El comunicador cargó, eso sí, con la forma en que TVE trató esta noticia. En el informativo del lunes, el ente público contó con una profesora de historia contemporánea para hablar sobre este asunto. Las palabras de esta docente encendieron a Herrera. "La figura de Don Juan Carlos se estudia en universidades serias, no donde hay profesores como esos chupatintas que ayer proliferaban en TVE. Ayer, en TVE una profesora de Historia Contemporánea de la UNED diciendo barbaridades. Si estos son los que enseñan, cómo serán los que aprenden...", aseguraba Herrera.

¿QUÉ DIJO LA PROFESORA LARIOS EN TVE?

El comunicador se refería a Ángeles Lario, profesora de Historia Contemporánea de la UNED. Para ella, la salida de Don Juan Carlos evitaba un problema de "colocación". "Dónde colocarlo dentro de España con toda su protección, garantías...", aseguraba. La profesora se mostraba muy crítica con la decisión adoptada por Don Juan Carlos. "Es una contradicción con lo que sucede cualquier ciudadano que está inmerso en un proceso judicial como él. A cualquier ciudadano se le exige que se quede en España. El mayor bien que haría a la Monarquía y a la democracia sería dar cuenta a la Justicia de lo que haya. Que quede establecido ante la Ley. Él ya no es el Rey. Es el Rey emérito. Debe dar cuenta de esos actos privados a la Justicia", señalaba.

Para la profesora, el principio de protección de la inocencial lo salvaguarda, "pero hay que acudir a los tribunales para hablar sobre estos asuntos que alarman a la ciudadanía". "La Monarquía es el único poder apolítico porque no está elegido por partidos. Tiene una función pero para salvarlo hay que cumplir con los principios del estado de derecho", sentenciaba.

Puedes ver la entrevista a la profesora a partir del minuto 15.