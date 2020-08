Don Juan Carlos abandonó España el sábado

Don Juan Carlos I abandonó España el pasado sábado pese a que fue ayer cuando se hizo público el comunicado en el que se informaba de que el Rey Emérito había decidido dejar territorio nacional ante la repercusión pública de "ciertos acontecimientos pasados" de su vida privada. Esta noticia ha sido dada en exclusiva este martes en COPE por Carlos Herrera, que desconoce el destino del Monarca pese a que ABC asegura que ya se encuentra en República Dominicana.

En su monólogo, Herrera ha recordado que de ningún modo se trata de un exilio - como señala parte de la prensa extranjera - y resalta que en el comunicado el Rey habla de "trasladarse en este momento" fuera del país, lo que deja la puerta abierta a un regreso que el comunicador vaticina que se producirá en el futuro. "Este no se va a morir en República Dominicana o Portugal", ha dicho.

Además, Herrera ha lamentado que "el piloto de la mejor etapa de España esté ahora mismo fuera" y que se le haya "empujado" "por informaciones periodísticas que son filtraciones de parte - que no quieren decir que no sean verdad - pero de las que no te puedes defender". Por último, Herrera ha recordado que Don Juan Carlos no está imputado, procesado o condenado y ha pedido que la Justicia actúe rápido. "Si los fiscales no encuentran prueba de delito, ¿qué hacemos?", se ha preguntado.

Audio

EL REY ANUNCIÓ SU SALIDA DE ESPAÑA A TRAVÉS DE UN COMUNICADO

A pesar de que fue este sábado cuando salió del país, El Rey Juan Carlos comunicó este lunes su decisión de trasladar su residencia fuera de España. Según relataba Zarzuela en un comunicado, el monarca emérito recuerda que hace un año decidió expresar su voluntad de dejar de desarrollar actividades institucionales y que ahora, "ante la repercusión pública que está generando ciertos acontecimientos pasados" de su vida privada, había decidido trasladarse fuera de España.

"Es una decisión que tomo con profundo sentimiento, pero con gran serenidad", explicaba Juan Carlos I, justificando su decisión "para contribuir a facilitar el ejercicio" de las funciones de su hijo como Jefe de Estado.

COMUNICADO ÍNTEGRO HECHO PÚBLICO ESTE LUNES

1. Su Majestad el Rey Don Juan Carlos ha dirigido a Su Majestad el Rey la siguiente carta:

“Majestad, querido Felipe:

Con el mismo afán de servicio a España que inspiró mi reinado y ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada, deseo manifestarte mi más absoluta disponibilidad para contribuir a facilitar el ejercicio de tus funciones, desde la tranquilidad y el sosiego que requiere tu alta responsabilidad. Mi legado, y mi propia dignidad como persona, así me lo exigen.

Hace un año te expresé mi voluntad y deseo de dejar de desarrollar actividades institucionales. Ahora, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones y a ti como Rey, te comunico mi meditada decisión de trasladarme, en estos momentos, fuera de España.

Una decisión que tomo con profundo sentimiento, pero con gran serenidad. He sido Rey de España durante casi cuarenta años y, durante todos ellos, siempre he querido lo mejor para España y para la Corona.

Con mi lealtad de siempre.

Con el cariño y afecto de siempre, tu padre.”

2. Su Majestad el Rey le ha transmitido a S.M. el Rey Don Juan Carlos su sentido respeto y agradecimiento ante su decisión.

El Rey desea remarcar la importancia histórica que representa el reinado de su padre, como legado y obra política e institucional de servicio a España y a la democracia; y al mismo tiempo quiere reafirmar los principios y valores sobre los que ésta se asienta, en el marco de nuestra Constitución y del resto del ordenamiento jurídico.