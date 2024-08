Las palabras de Carlos Herrera a Carolina Marín tras su lesión en los Juegos Olímpicos: "Querida Carolina"

La jornada de este domingo en París dejó varias imágenes destacadas para el deporte español. La lesión de Carolina Marín, la plata de Carlos Alcaraz y el bajón de Jon Rahm son tres momentos que ya forman parte de la historia del deporte de nuestro país.

A primera hora de la mañana, Carlos Herrera ha querido fijarse en algunos de ellos y ha mandado un mensaje especial a Carolina Marín.

El emotivo mensaje de Manolo Lama a Carolina Marín: "Ganamos tres medallas, pero el alma se encogió" Manolo Lama mandó un cariñoso mensaje a la onubense tras la dura lesión que sufrió esta mañana en semifinales y cuando iba ganando el partido. Javier Pascual 04 ago 2024 - 18:47

"Fue una jornada de contrariedades olímpicas, como la que vimos en el rostro de Alcaraz", comenzaba diciendo el director y presentador de 'Herrera en COPE'.

Y es que el murciano no fue capaz de ganar a Djokovic en la final: "Lo que hizo fue perder un partido muy igualado, que se podía haber ganado igual, pero consiguió la medalla de plata y enhorabuena por ello".

Las palabras de Carlos Herrera

En cuanto a Carolina Marín, nos dejó una de las imágenes más desgarradoras de estos Juegos: "Fue el trance más doloroso verla romperse en todos los sentidos, no poder continuar un partido que iba ganando, no poder acceder a la medalla y romperse anímicamente".

"Era dolorosísimo ver a esta joven onubense tan querida y admirada por todos, lamentándose de que se le escapaba de las manos una vez más una medalla que tenía prácticamente asegurada", comentaba Carlos Herrera.

Para terminar, lanzaba un mensaje a la propia deportista: "Como decía Marc Arthur, en estos casos lo mejor es girar la cabeza y decir, volveré. Cuando vuelvas, querida Carolina, ahí estaremos todos animándote una vez más". Revive el momento en el siguiente audio.

Carolina Marín recibe el apoyo de toda España

Consternación, conmoción, dolor, desolación. España entera llora junto a Carolina Marín tras lesionarse en la rodilla derecha y protagonizar unos momentos desgarradores, cuando tenía encaminada su clasificación para la final del torneo de bádminton de los Juegos de París 2024 en busca de su segundo oro olímpico.

El exbaloncestita Pau Gasol, que está arropando constantemente, a diario, a los deportistas españoles, no tardó en publicar un mensaje en X junto a una fotografía con la tricampeona mundial hecha en la capital francesa en el que asegura: "Duele muchísimo verte retirarte por una lesión, pero nos has demostrado ser una auténtica CAMPEONA. Te queremos". Y apunta que "pronto" se la verá "sonriendo de nuevo".





Martín Fiz, toda una referencia del atletismo, especialmente del maratón y del deporte español, deseó una "una pronta recuperación" a la onubense. "Nos has ilusionado, nos has tenido en ascuas y has luchado como tú solo lo sabes hacer, como una auténtica jabata. TE CAÍSTE UNA VEZ, volverás a levantarte ¡ÁNIMO!", añade.

La futbolista del Barcelona Alexia Putellas, doble Balón de Oro y referente de la selección española, se expresó con el emoticono de un corazón roto y el también jugador del conjunto azulgrana y de la Roja Pedri González utiliza un símbolo similar y le dice: "Eres una campeona".





Las palabras de la madre de Carolina Marín en COPE

Poco después de la grave lesión de rodilla de su hija, Toñi Martín quiso hablar en el micrófono azul de la Cadena COPE para dar las gracias por las muestras de apoyo recibidas y poner voz a las sensaciones de la española cuya mala suerte ha dejado con el corazón encogido a millones de españoles.

"Estamos todo el mundo rotos de dolor, rotos de dolor. Ha sido lo peor, hubiera sido mejor una derrota que la fractura. Está destrozada, mi niña está destrozada", decía Toñi sin poder contener las lágrimas.

"Todo el mundo vamos a estar dándole la fuerza que ella necesita y no le vamos a fallar. Vamos a poder, vamos a poder con esto una vez más", añadía. Escucha aquí la entrevista completa.