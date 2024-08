Ángel García desvela el detalle que tuvo Carolina Marín con Alcaraz: "Y con la rodilla hecha polvo"

Carolina Marín ha sido la triste protagonista de este domingo en los Juegos Olímpicos de París. La onubense, que iba lanzada a por la final olímpica, se tuvo que retirar lesionada de la rodilla.

Después de ganar 21-14 el primer set y cuando se imponía a la asiática por 10-6 en el segundo, la onubense, cuarta del ranking mundial, se fue al suelo llevándose la mano a la rodilla. Fue atendida y se enfundó una rodillera para seguir el partido, pero después de perder dos puntos ante Jiao no pudo continuar. Entre lágrimas, la tricampeona del mundo y heptacampeona de Europa abandonó la pista principal del pabellón Porte de la Chapelle.

Emoción en Tiempo de Juego

Desde el primer momento, la emoción inundó la retransmisión de Tiempo de Juego, y muestra de ello es la emotiva narración de ese momento por parte de Ángel García desde el pabellón donde se estaba celebrando el partido.

Al término de la primera parte de Tiempo de Juego de este domingo, Manolo Lama también quiso dedicar una emotivas palabras a Carolina Marín: "Tiene alegrías y penas. Tiene sonrisas y lágrimas".

"Hemos ganado medallas. Hemos ganado la plata de Alcaraz. Es la segunda medalla de plata de la delegación española y hoy hemos sumado dos bronces más, pero el alma se nos encogió a las 10:25h", señalaba Manolo Lama.

"Cuando tenía el partido ganado, la medalla de plata garantiza, se rompía la rodilla, se iba al suelo y se rompía a llorar. Se mezclaban los llantos con los aplausos del pabellón que la despedían en pie", recordaba con emoción Manolo Lama durante su discurso.

Audio

Una Carolina Marín que vuelve este lunes a España para comenzar con su recuperación y que poco a poco se va haciendo a la idea de lo ocurrido.

Carlos Alcaraz

Otro de los protagonistas de este domingo fue Carlos Alcaraz. El murciano cayó en la final olímpica ante el serbio Novak Djokovic (7-6, 7-6), que se convierte por primera vez en campeón olímpico, mientras que el murciano tiene que conformarse con colgarse una siempre valiosa medalla de plata.

Certifica así el murciano la séptima medalla para la delegación española en los Juegos Olímpicos y la segunda para el tenis español en la capital parisina tras el bronce de Sara Sorribes y Cristina Bucsa. Por su parte, Novak Djokovic consigue la ansiada medalla de oro, con lo que redondea un enorme palmarés.

Alcaraz devuelve la bola al serbio Djokovic durante la final individual de tenis en los Juegos.EFE

El murciano se pasó por el micrófono de Ángel García con la medalla de plata al cuello y además de analizar su encuentro ante Djokovic, también mandó un mensaje de cariño a la onubense: "Es un momento díficil, como deportista profesional he estado en su situación, quizás no tan grave y toco madera para que no me toque, pero me he perdido torneos importantes en momentos de gloria y ha caído lesión y sé que son momentos díficiles. Sé que se va a recuperar pronto, y ojalá podamos seguir disfruitando de su nivel. Cuando vuelva volverá más fuerte, va a dar grandes momentos a España y estoy esperando a que eso pase".

Carolina Marín celebra un punto ganado ante la china Bing Jiao He durante su partido de 'semis'.EFE

Juntamente, en ese momento de la entrevista, el subcampeón olímpico recibió un mensaje de Carolina donde le dijo que estuvo viendo el partido, y animándole a pesar de tener la rodilla hecha polvo.

