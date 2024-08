Alcaraz, en Tiempo de Juego: "Tener la sensación de que he defraudado a los españoles me ha matado por dentro"

Carlos Alcaraz cayó este domingo en la final olímpica ante Novak Djokovic por un doble 7-6. A pesar de esta derrota, el murciano dio una medalla de plata a la delegación española en los Juegos de París: "Nadie quiere perder, las derrotas siempre duelen, son díficiles de gestionar, hay que pensar más allá de la derrota".

"Ganar medalla no es nada fácil. El momento de contribuir al medallero español y que los españoles han disfrutado del partido y cuando me la han colgado en el podio he valorado el momento y me ha salido la sonrisa de oreja a oreja", añadió Carlos Alcaraz.

Carlos Alcaraz, en COPE: "Hay que darse cuenta de que es una medalla olímpica" "Una medalla olímpica no se gana todos los días, aunque es una sensación agridulce", reconoció el murciano en declaraciones a COPE. 04 ago 2024 - 18:20

Un Alcaraz que ya mostró una sonrisa en la entrevista con Ángel García en el tramo final de Tiempo de Juego, pero que no pudo ocultar las lágrimas al término del partido y así explicó ese momento: "Son momentos díficiles. Mi objetivo era el oro, y lo he tenido tan cerca, el hecho de pensar que los españoles esperaban este oro, y no haber podido conseguir el objetivo de todos los españoles y tener la sensación de que los he defraudado me ha matado por dentro y por eso me han salido algunas lágrimas"

Carlos Alcaraz se ha llevado en los últimos meses Roland Garros y Wimbledon, además de esta plata olímpica, de ahí que él se ponga una nota de 9.5: "El 10 hubiera sido si hubiera ganado".

El murciano de pequeño se hacía preguntas así mismo como si fuera un periodista y dentro de las preguntas en esta entrevista él se hubiera preguntado "con quién voy a disfrutar la medalla" y él lo tiene claro: "Es muy sencillo, tengo a mis hermanos allí en casa, a mi familia. He tenido la suerte de que mis padres han estado aquí. Tengo ganas de ir allí y ver a mis amigos y espero tener tiempo de ir a ver a mi abuelo que está allí descansando".

NADAL

Estos Juegos Olímpicos serán especiales para Carlos Alcaraz por haber disfrutado del dobles con Rafa Nadal. Un momento "único" para el murciano y que "es un sueño hecho realidad el poder estar en Roland Garros en el torneo de Rafa Nadal el que nos ha hecho disfrutado a tanta gente y jugar con él es algo único, es un recuerdo que recordaré el resto de mi vida".

CAROLINA MARÍN

Este domingo será triste para el mundo del deporte español por la lesión de Carolina Marín cuando iba lanzada a la final olímpica. Al terminar la entrevista Carlos Alcaraz mandó un mensaje de cariño a la onubense.

"Es un momento díficil, como deportista profesional he estado en su situación quizás no tan grave y toco madera para que me toque, pero me he perdido torneos importantes en momentos de gloria y ha caído lesión y sé que momentos díficiles. Sé que se va a recuperar pronto. ojalá podamos seguir disfruitando de su nivel. Cuando vuelva volverá más fuerte, va a dar grandes momentos a España y estoy esperando a que eso pase", señaló.