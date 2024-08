Las lágrimas de la madre de Carolina Marín en COPE: "Vamos a poder con esto una vez más..."

Poco después de la grave lesión de rodilla de su hija, Toñi Martín ha querido hablar en el micrófono azul de la Cadena COPE para dar las gracias por las muestras de apoyo que estaba recibiendo Carolina Marín y ha puesto voz a las sensaciones de la española cuya mala suerte ha dejado con el corazón encogido a millones de españoles.

"Estamos todo el mundo rotos de dolor, rotos de dolor", ha comenzado diciendo sin poder contener las lágrimas durante los casi dos minutos que ha durado la entrevista. "Ha sido lo peor, hubiera sido mejor una derrota que la fractura. Esta destrozada, mi niña está destrozada", ha asegurado Toñi Martín que cree que su hija "no se merecía este momento".

"Todo el mundo vamos a estar dándole la fuerza que ella necesita y no le vamos a fallar. Vamos a poder, vamos a poder con esto una vez más", ha sollozado la madre de la campeona antes de pedir a todos los españoles apoyo para su hija y agradecerle el que ya está recibiendo: "Se que toda España ha estado ahí, el maldito destino, la mala suerte", ha finalizado.

Fernando Rivas, y el dolor de Carolina Marín

Carolina Marín piensa que la lesión que la apartado de la final olímpica no es justa "y que no quería acabar su carrera así", expresó su entrenador Fernando Rivas. "Carolina está hundida. Todo ha sido muy cruel y muy injusto", dijo el técnico en el estadio parisino de La Chapelle, donde Marín disputaba las semifinales de París 2024 antes retirarse por una lesión en la rodilla derecha.

"No tenemos palabras. El nivel en el que había venido, cómo ha ido de menos a más a lo largo de la competición y con la determinación con la que estaba afrontando la semifinal... es muy duro", incidió Rivas, muy compungido al atender a los medios de comunicación. El entrenador dijo que Marín supo inmediatamente que la lesión era grave.

"Me ha mirado y me ha dicho 'me he roto' en cuanto se ha caído al suelo. Es una sensación que ella ya conoce. Ahora hay que valorar la lesión, hacer las pruebas, estar tranquilos y aceptar lo que hay", señaló. "Carolina se merecía acabar unos Juegos Olímpicos, gane o pierda, pero disputándolos", añadió. Rivas aseguró que era "imposible" que la jugadora hubiera podido seguir en el partido. "Ya sabéis que lo intenta todo", dijo.