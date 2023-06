Juan Peña, en 'Herrera en COPE': ''Leonardo di Caprio me pidió de rodillas cantar 'No me lo creo''

Juan Peña lleva 23 años sobre los escenarios. Hoy ha venido a presentar su última canción ''Vestida de Chanel'': ''La compuse en una fiesta. Me quedé en blanco, mis músicos seguían tocando, tenía en frente a una amiga, empecé a improvisar y saqué esta letra''.

Ha repasado con Carlos Herrera su trayectoria. Cuando estudiaba Gestión Administrativa creó un grupo con amigos en Jerez de la Frontera. No tiene antecedentes artísticos en la familia, de hecho su primer jefe en unos grandes almacenes de Jerez, le dijo que no llegaría a nada cuando le dijo que quería ser cantante. Años después estaba firmando discos en ese mismo lugar.

Empezó tocando en fiestas privadas, la primera la organizó Fátima Noguera. ''Me dijo que me iba a ir muy bien en la vida''. Ha llevado su música a varios países del mundo, a muchas fiestas privadas donde ha entretenido a Leonardo di Caprio, Denzel Washington o Antonio Banderas. Sin embargo, le emociona cantar a todo tipo de personas, famosos o no, en una fiesta privada o en Cibeles con otros catorce músicos. ''Le canto a un magnate o un gran empresario, algunos se hacen amigos, otros no, pero yo lo miro hacia su actitud hacia mí y mi gente''.