Juan Ortega revela qué hicieron algunos invitados a su boda con Carmen Otte tras cancelarla: "Hay anécdotas"

El 2 de diciembre era una fecha marcada en el calendario para Juan Ortega y Carmen Otte. El torero y la cardióloga iban a contraer matrimonio en Jerez de la Frontera ante cerca de 500 invitados. Sin embargo, Ortega decidió cancelar el enlace tan solo unas horas antes de que se produjera.

Mucho se ha especulado sobre qué hicieron aquellos que se habían desplazado hasta la ciudad gaditana para ser partícipes del 'sí quiero' de la pareja. Ha sido el propio Juan Ortega el que ha revelado qué ocurrió. Descúbrelo en el siguiente audio.

Ortega ha roto su silencio en una entrevista exclusiva con Carlos Herrera en la cadena COPE. El comunicador le ha preguntado qué pasó con las personas invitadas al enlace y el torero ha contestado con total sinceridad.

"Imagínate, había muchos invitados, mucha gente que había venido de fuera, pero al final es gente que te quiere, que nos tiene cariño, que nos aprecia. Lo sufren también, pero no deja de ser un trastorno", ha explicado.

Respecto a lo que hicieron todos los que ya estaban en Jerez, "hay anécdotas de todo, hay gente que se fue, que se quedó, que disfrutó del fin de semana, que lo sufrió, hay de todo".

Además, Carlos Herrera ha querido saber si hubo alguien que ya estaba en la Iglesia cuando se canceló el enlace. "La verdad que no lo se, yo te diría que no. Fue unas horas antes, así que me imagino que nadie llegó a la iglesia", ha explicado el torero.

Vuelve a escuchar la entrevista al completo en el siguiente audio.

El torero ha echado la vista atrás hasta el día que iba a celebrarse el enlace y al terremoto mediático que generó. "Desde que saltó la noticia, se han dicho muchas cosas que la mayoría no son ciertas. Aquí, la única verdad de lo que ha pasado es que Carmen y yo somos dos personas que nos queremos mucho. Teníamos una relación muy buena, veníamos arrastrando una serie de dudas que no fui capaz de resolver. Lo asumo y pido perdón. No por la decisión en sí, sino el momento en el que la tomé".

Al final, explica que "tomar esa decisión unas horas antes con los invitados ahí.... entiendo del daño que puedas causar. El dolor, pues mira, hubiese tomado la decisión unas horas antes y habría sido lo mismo. No deja de ser una ruptura entre dos personas que se quieren".

Ortega afronta una nueva temporada taurina

En el ámbito profesional, Juan Ortega afronta una nueva temporada taurina que, para él, comienza la primera semana de febrero en México: "Estaremos allí tres o cuatro días y volveremos a España aquí también".

En cuanto al calendario de toros, en España arranca en Valdemorillo. Sobre cómo se prevé la temporada, el diestro apunta que "el mes de febrero empieza a caminar la temporada, aunque los platos fuertes comienzan en marzo. Está muy bien planteada, como yo siempre he querido. El resultado de la temporada que viví el año pasado, fue que se convirtió en una de las más importantes de mi vida".

Este año estará en Madrid. Y tiene la idea de torear, de hecho, en la Feria de San Isidro y también en la de Sevilla.





¿Un torero escucha todo lo que se dice en el ruedo, desde el tendido? Ortega asegura a Carlos Herrera que escucha lo que quiere, y que "cuando las cosas van bien, sí tengo mucha conexión con los tendidos. Y cuando va cuesta arriba, se me 'cierran' los oídos".

El diestro, además, incide en que "querer es poder. Y en el toreo es justamente lo contrario. Aquí hay un componente que es el toro y que te lo descompone todo. Las cosas tienen que surgir y salir".