La mediática poligrafista Conchita confiesa el acoso que sufre desde hace décadas: "He ido a la policía"

Ayer, nuestro equipo de redacción recibió un mensaje de Concha Pérez. Conchita es amiga del programa. Seguramente usted la conozca como Conchita, la del polígrafo. Es la poligrafista de lo que fue 'Sálvame Deluxe'.

La televisión para ella es una anécdota. Ha dedicado gran parte de su vida a esto. Conchita nos contó que está sufriendo acoso personal y profesional, además de maltrato psicológico por parte de un compañero que la estafó. Y que la sigue desprestigiando. Ella misma cuenta su historia en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Vamos al origen. Una mañana como cualquier otra, Conchita va a su coche y ve que sale mucho humo del capó. Ella piensa que es una gamberrada y llama a la policía para denunciar. Escucha a uno de ellos decir que es una denuncia falsa.

"Cuando vinieron los policías, un comisario consideró que tenía ganas de perder el tiempo y dijo que era una denuncia falsa. No sabía que yo tenía muy buena relación con el jefe superior de Policía y con el delegado de Gobierno de aquel momento", cuenta a Alberto Herrera.

Conchita les llamó a los dos o tres días. "Me llamó, me insultaba. Pedí a la casa Mercedes el por qué podía haber ocurrido eso. Entonces, emitieron un informe. El policía me dijo que quién me creía que era yo. Lo puse en conocimiento del delegado de Gobierno. A los cinco días me dijo que no me iba a molestar más. Lo dejaron fuera del cargo. Y empezó el odio por ahí".

Ella no tenía relación alguna con el polígrafo por aquel entonces. Y se ofreció a pasar en comisaría una prueba para que viesen que no estaba mintiendo. "Quería dejar claro que, en realidad, sí que era verdad. Llegué a esta persona (la persona que la está maltratando psicológicamente) que estaba en Antena 3. Me ofreció a hacer un curso de poligrafista. Me dijo que era súper rápido e intensivo. Ahora, sigue diciendo que aquel curso no se lo pagué. Tengo correos que demuestran que eso es mentira".

El curso es un fraude porque "él ni tiene estudios básicos, ni es poligrafista, ni tiene por qué dar cursos de ello. Punto dos: como eso no vale para nada, me hice poligrafista en la american polygraph association, que solamente pueden ser gente que se hayan preparado en escuelas dictadas por ellos".

Esta persona, cuenta Conchita, se inventó la "asociación europea del polígrafo. No vale para nada".

La que fuera uno de los rostros visibles del 'Deluxe', aseguró que "lo bueno es que, en cinco días, nos dio un folio con su firma y su sello de esa asociación... que es nada, y nos hizo peritos polígrafos".

Le comunicaron que la habían timado. Sucedió en el año 2007. Dejó de cogerle el teléfono y ahí empezó a acosarla.

¿Y por qué cree que tomó esa postura? Dice Conchita que es mala persona y que ha hecho mucho daño.

Sea como fuere, con todo lo vivido, le entró el 'gusanillo' y se dedicó a la poligrafía. Y se ha convertido en persona mediática. Ha estado 13 años en televisión y "él no ha dejado de difamarme, lo que pasa que últimamente se ha desatado. He ido a la Policía". Escucha aquí la entrevista completa en la que cuenta punto por punto lo que le está ocurriendo.

"Una pareja me dijo que le han tenido que bloquear"

Durante todos estos años, denuncia Conchita que ha vivido diferentes formas de acoso. "En internet, la gente cuando tiene necesidad de demostrar alguna cosa, siempre llama a dos o tres para pedir precio. Él llama por teléfono y la gente me decía que un compañero suyo me ponía verde. Ha sido así siempre. Me daba igual, porque la gente venía y viene. Ahora lo está haciendo por escrito. Una pareja me dijo que le han tenido que bloquear", le cuenta a Alberto Herrera.

Está en juicios. Y ahora su abogada, en palabras de Conchita, se excusa en que está jubilado.

La primera vez que denuncia a su supuesto acosador es en 2010. Y el contacto con él se rompe al día siguiente del curso. La gente dice que tuvieron una relación sentimental porque "él lo ha dicho. Mi churri, llámame. Me decía. Lo tengo ante notario. Vi que el tono cambiaba y fui al notario".

Conchita, como hemos venido contando, llevaba muchos años en la televisión. Pero nunca había sacado a la luz esta historia a la opinión pública.