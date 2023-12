Carlos Herrera apunta al misterio tras la boda fallida de Juan Ortega y Carmen: "No viene de media hora antes"

Es una de las noticias de sociedad más comentadas en los últimos días. La no boda entre el torero Juan Ortega y la que hasta entonces era su novia, Carmen Otte, ha terminado por copar gran parte de la actualidad. Tanto es así, que todos se preguntan qué es lo que pudo pasar para que Ortega decidiese anular el enlace el mismo día de la boda. Una circunstancia sobre la que Carlos Herrera ha arrojado algo de luz:

La pregunta que no es fácil de responder

En la tertulia de Herrera en COPE, los colaboradores del programa estaban analizando lo ocurrido, cuando Carlos Herrera ha querido plantear una pregunta que no todos han tenido tan fácil responder: "¿Qué es más honrado, llamar y decir, mira, no demos el paso porque no estoy seguro o bien se da el paso y luego vivo ajeno a la realidad de la alianza que he tomado?", ha expresado el veterano periodista, mostrando una ligera defensa a la actuación del torero.

Otro de los puntos de controversia ha sido el tiempo con el que Juan Ortega avisó a la que tendría que haber sido su mujer de que no habría boda. Muchos medios publican que se trataría de un escaso margen de media hora, mientras que otros extienden ese polémico lapso de tiempo: "No viene de media hora antes", ha confirmado un Herrera que tiene claro que la decisión no se tomó con ese apretado margen.

"Lo que pasa es que a medida que se acerca el momento del embudo, estás viendo el bujero más chico y piensas, no voy a caber, no quepo, no quepo, no voy", ha argumentado Herrera sobre lo que podría estar pasando por la cabeza del torero en el momento en el que estaba a punto de casarse y lo que habría propiciado que se anulase la boda.

Las consecuencias económicas a las que se puede enfrentar el torero Juan Ortega tras suspender su boda

Empatizar con algo igual es difícil. Que te dejen plantada en el altar no se le pasa a ninguna novia o novio por la cabeza,pero puede pasar.

El torero iba a casarse por todo lo alto en Jerez de la Frontera con su novia desde hace más de una década, Carmen Otte Alba, pero con todo preparado -y algunos de los 500 invitados esperándoles en la Iglesia- y a escasos minutos de darse el 'sí quiero', tomaba una drástica decisión: suspender la boda y 'huir' a su casa de Sevilla, donde se refugia y guarda silencio 72 horas de la 'faena' más controvertida de su vida.

No ha sido el primero -ni será el último- que deja plantada a su novia una hora antes de darse el 'Sí, quiero'. Tal y como publicaba este sábado el periódico ABC, que hablaba con algunos invitados al enlace, una hora antes de que se produjera el indeseado desenlace el torero llamaba a su prometida desde el hotel en el que se encontraba para anunciarle que tenía dudas.

Es complicado ponerse en la piel de ambos, especialmente en la de la novia. Los invitados ya estaban en la iglesia, la novia lista pero las dudas congelaron todo.

Sorprendió a los presentes porque la noche anterior, en la preboda, los novios disfrutaron rodeados de sus seres queridos de una fiesta en un ambiente de lo más normal.

La llamada que culminó la 'faena'

Pero al día siguiente una llamada hizo saltar todo por los aires. La familia de la novia y sus seres queridos no daban crédito ante el platón del torero.

Preocupado, y sin saber qué hacer ni si seguir adelante a pesar de no estar seguro, el sevillano -con fuertes convicciones religiosas- llamaba a un sacerdote amigo que había viajado desde Barcelona para oficiar su boda. Fue a él a quien le planteó sus dudas por teléfono, y el cura le aconsejó que si no tenía claro si quería casarse con Carmen, que no lo hiciese porque sería algo de lo que se arrepentiría.

Antes de coger su coche para regresar solo a su residencia en Sevilla -donde por cierto vivía con Carmen hace más de un año- Juan Ortega también telefoneaba a sus padres para decirles que no pensaba casarse. Y habrían sido ellos, y los padres de la doctora, los que habrían avisado a los 500 invitados, ya con todo listo para dirigirse a la iglesia, que no había boda.





Pérdidas económicas

La familia de Carmen, que se refugia en el domicilio de sus padres en Jerez de la Frontera y no deja de llorar por lo sucedido, según 'YAS' habría exigido al diestro que se hiciera cargo de todos los gastos de la boda.

Un banquete en una exclusiva finca para 500 invitados, los trajes, la luna de miel, las flores de la iglesia, el vestido de novia y otro tipo de costes que podrían ascender a 90.000 euros.