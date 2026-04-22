José Antonio Gurpegui, sobre el presunto tráfico de información privilegiada de Trump: "Él no estaría directamente implicado, pero sí algunas personas muy próximas a esa información"

Una reciente investigación de la cadena pública británica, la BBC, ha sacado a la luz una serie de patrones que sugieren que el entorno de Donald Trump podría estar utilizando información privilegiada para favorecer a ciertos inversores. Estos movimientos sistemáticos, que se repiten justo antes de anuncios cruciales del expresidente, habrían permitido a un grupo de personas anticiparse a las decisiones y obtener beneficios millonarios en la bolsa, un delito considerado muy grave.

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Este asunto ha sido analizado en 'Herrera en COPE', donde el periodista Jorge Bustos ha entrevistado a José Antonio Gurpegui, catedrático de estudios norteamericanos y director del Instituto Franklin. Gurpegui ha sido contundente al valorar la situación, afirmando que la existencia de estas filtraciones es más que una mera posibilidad. "Yo más que es posible, diría, que sí me atrevería a decir que es un hecho", ha sentenciado.

Un patrón que se repite

El catedrático ha explicado que ya hay investigaciones en marcha tanto en el mercado de valores norteamericano como en el Congreso de los Estados Unidos. Según Gurpegui, lo que incita a la sospecha es un "patrón que se repite de forma continua", caracterizado por el momento preciso de la filtración, el enorme "volumen de dinero que se mueve" y la "precisión en las apuestas". Además, ha recordado que el primer gran indicio no fue con el petróleo, sino con los aranceles impuestos por la administración Trump.

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La investigación detalla varios casos. El 9 de marzo de 2026, 47 minutos antes de que se hiciera público que Trump consideraba terminado el conflicto en Oriente Próximo, lo que desplomó el petróleo un 25%, unas apuestas certeras generaron un millón de dólares. En otra ocasión, se detectaron apuestas inusuales sobre el precio del petróleo 15 minutos antes de que Trump confirmara el inicio de conversaciones con Irán. El ejemplo más claro, según el informe, ocurrió en abril de 2025, cuando especuladores apostaron más de 2 millones de dólares a una subida de la bolsa 18 minutos antes de que Trump anunciara una pausa en los aranceles.

La dificultad de seguir el rastro

Demostrar estos delitos es "tremendamente difícil", según Gurpegui. La razón es que no se opera con acciones en el mercado tradicional, sino con contratos financieros a futuros. Esto permite, mediante el apalancamiento, que "alguien con 10 millones de dólares puede estar moviendo 60 millones de dólares". Estas operaciones se realizan desde paraísos fiscales o a través de plataformas como Polymarket, lo que, sumado al uso de testaferros y criptomonedas, complica enormemente el seguimiento del dinero.

El papel de los mercados de predicción como Polymarket, del que es accionista Donald Trump Jr., es clave en esta trama. En estas plataformas se puede apostar a casi cualquier suceso geopolítico. Se han registrado casos tan sospechosos como el de un usuario que ganó 436.000 dólares apostando por la destitución de Nicolás Maduro en una fecha concreta, o el de seis cuentas que ganaron más de 1 millón de dólares al vaticinar un ataque de Estados Unidos contra Irán antes del 28 de febrero.

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Un futuro sin regulación a la vista

Gurpegui se ha mostrado pesimista sobre la posibilidad de que se implemente una regulación más estricta para controlar estas prácticas. "Yo creo que va a seguir siendo una zona gris, porque tampoco veo en la administración de Donald Trump una voluntad fuerte para regular este tipo de de operaciones", ha señalado. Aunque las informaciones apuntan a que Trump no estaría directamente implicado, sí lo estarían personas "muy próximas a esa información privilegiada".

El experto ha destacado la magnitud de las operaciones con un dato revelador: en solo un minuto, 15 minutos antes de un anuncio de Trump sobre negociaciones, "se movieron 580 millones de dólares". Para Gurpegui, no hay indicios que hagan pensar que la administración actual o la comisión de bolsa y valores de Estados Unidos (SEC) vayan a endurecer las regulaciones en este sentido, dejando la puerta abierta a que se siga especulando con la geopolítica mundial.