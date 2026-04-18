León XIV durante el vuelo a Angola: "Mis discursos no eran respuestas al presidente de EEUU, con quien no tengo intención de seguir debatiendo"

El viaje del Papa a África ha tenido un protagonista inesperado a decenas de miles de kilómetros, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha arremetido duramente contra el Pontífice, por la posición antibelicista del Santo Padre. "Es un progre", se refería despectivamente a León XIV el presidente norteamericano, que no ha dudado en publicar imágenes creadas con inteligencia artificial en las que su efigie se presentaba como si fuera una suerte de Jesucristo. Su vicepresidente, JD Vance, católico converso desde el protestantismo, se ha puesto en una posición muy incómoda porque, no solo se ha informado de su posición reticente con respecto a la guerra de Irán, sino que se ve en la tesitura de tener que seguir la línea dura de Trump contra la cabeza de la Iglesia Católica: "Debería tener más cuidado cuando habla de teología", decía Vance en unas torpes declaraciones.

Entre tanto, el Papa ha seguido con sus declaraciones contra la guerra y contra la utilización falaz e interesada de la palabra de Jesucristo para justificar la crueldad de una escalada bélica motivada por intereses financieros. La decisión del Papa de seguir extendiendo "la palabra del Evangelio", ni más, ni menos, ha enrabietado más todavía a Trump que dijo del papa que era "débil con respecto al crimen" y que "quiere que Irán tenga la bomba nuclear".

Con todo, el Papa no ha dudado en zanjar el asunto de una vez por todas, para alejarse de la polémica con el trumpismo. León XIV se ha dirigido a los periodistas que viajan con él en el avión papal. En unas declaraciones en pleno vuelo de Yaundé, Camerún, a Luanda, Angola, que nuestra corresponsal Eva Fernández ha recogido, el Papa se refería así a la polémica: "Durante la visita, se ha desarrollado una narrativa que no ha sido precisa del todo, por la situación política que se ha generado tras los comentarios que el Presidente de los Estados Unidos hizo sobre mi en el primer día de viaje", ha comenzado el Papa. "Mucho de lo que se ha escrito desde entonces ha sido acumular un comentario sobre otro intentando interpretar lo que se decía", ha asegurado el Pontífice que ha querido poner un ejemplo de ello: "El discurso que pronuncié en la reunión de oración por la paz de hace un par de días, llevaba preparado desde hace dos semanas, mucho antes de que el Presidente dijera nada sobre mi o sobre el mensaje de paz que promuevo. Aun así, mientras ocurría, se interpretó como si yo quisiera debatir con el presidente, cosa que no estoy en absoluto interesado en hacer".

El Pontífice espera así poder "continuar proclamando el mensaje del Evangelio" y continuar con el espíritu del viaje "acompañar a los católicos de África", al tiempo que se "promueve, como ya hemos hecho en otros lugares, y como ya hizo el Papa Francisco durante su Pontificado, el diálogo y la fraternidad de entender la aceptación y la paz entre las personas de toda fe", ha declarado el papa León XIV.