La tensa conversación de Irene Montero con un Guardia Civil para que corten la Vuelta a España: "Un problema con esta gente"

La vigésima etapa de LaVuelta vivió este sábado un nuevo contratiempo en Cercedilla. Allí, una concentración de manifestantes propalestinos, en la que estuvieron presentes la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la eurodiputada Irene Montero, obligó a la organización a variar ligeramente el trazado.

De hecho, en redes sociales se ha vuelto viral la conversación que mantiene Irene Montero con uno de los miembros de la Guardia Civil, presentes en Cercedilla, en la que le pide que para evitar los problemas de seguridad se detenga la carrera.

Una persona fue detenida por un presunto delito de atentado contra un agente de la autoridad durante las protestas. Fue una de las personas del grupo de manifestantes que entorpeció el recorrido con una sentada a 18 kilómetros de meta y obligó a parar a la caravana de vehículos de carrera y a los corredores a esquivar el corte de la vía por ambos lados del lugar del incidente.

El gobierno de la Comunidad de Madrid ya ha anunciado que denunciará y emprenderá las acciones legales "oportunas" para que los "actos violentos" que se han producido en la etapa de este sábado de la Vuelta Ciclista a España "no vuelvan a repetirse" y que sus autores "sean castigados".

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha exigido este domingo en COPE que se "reprima" cualquier "atisbo de violencia". Sanz ha sostenido que se puso "en grave peligro" tanto la integridad física de los deportistas como de las "propias personas que fueron a ver el evento". "Creo que hay que pedir sobre todo una especial responsabilidad a quienes tienen cargos públicos o incluso forman parte de partidos que han estado o están en el Gobierno", ha lanzado la vicealcaldesa.