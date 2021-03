Javier Pérez Campos: “Nuestros hogares nos hablan y nos influyen”

Javier Pérez Campos tiene una biblioteca de libros de misterios, de casas encantadas, de ovnis... le interesan los temas que tienen difícil explicación. Él siempre que acude a un lugar misterioso, acude con cierta cautela pero con esperanza: la de rozar lo imposible. La de presenciar algo digno de reseña. Dice que no ocurre casi nunca, y aceptarlo, es el primer paso para reconocerlo. Ha conocido casos y personas insólitas gracias a su trabajo en Cuarto Milenio desde 2010. Viene a presentarnos su libro “Los Intrusos”, un buen recopilatorio de alguna de esas historias. “Yo soy muy pudoroso, y el libro es para hacerse preguntas pero no promete tantas respuestas”. Con estas historias, no resueltas, Pérez Campos, deja lugar a la interpretación pero “tengo claro que los hogares nos hablan y nos influyen en el día a día”.

¿Esos intrusos son entes del pasado siempre? Javier, siempre va al lugar y luego a los libros de historia, para leer sobre un lugar. Muchas veces se encuentra con los testimonios, y después la historia va explicando el resto. Unos esqueletos, un personaje concreto que puede parecer coincidencia, pero a veces son esas personas del pasado las que siguen protagonizando el presente.

En un lugar donde ocurren cosas, Javier pasa la noche para comprobarlo. En uno de ellos, se escuchó claramente el sonido de una cisterna, y al llegar al lugar no encuentra nada “y uno se convierte ya en otro personaje al que le pasan cosas que no puede explicar”. Puertas abiertas cuando estaban cerradas, papeleras que cambian de posición, y eso, a pesar de que Javier va con cierto escepticismo, “cuando lo vives tu mismo, ya no lo puedes negar”.

Si oímos que alguien llama a la puerta, no abramos en ningún caso. Porque Javier Pérez Campos sabe que en algunas ocasiones, podemos estar dando permiso a los intrusos a estar en nuestra propia casa. “Comparo las tradiciones antiguas con los casos actuales y las viejas historias no se diferencian en nada a lo que la gente vive ahora en sus hogares”. Lo malo, o lo misterioso es que la ciencia no puede explicarlo. Acudir a la filosofía y al sentimiento también es útil, “porque hay cosas que no podemos medir o cuantificar, pero podemos sentir”. Porque quién sabe dónde está viviendo uno.