Javier de Castro: “Todos los hospitales están preparados para seguir su lucha”

Lleva más de 25 años de carrera, ayudando a los pacientes a afrontar el cáncer, a convivir con él y lo que es más importante, a combatir esta enfermedad. Una enfermedad que solo en su Hospital representa el 30% de la actividad asistencial.

Afrontarla sigue siendo un reto para quien la sufre, para su familia y amigos. Ahora el coronavirus parece que se suma al miedo, pero él en su último libro, es positivo. “Cáncer. Manual de supervivencia”, porque del cáncer, se puede salir. Javier de Castro es jefe de oncología en el Hospital de la Paz de Madrid y además vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Oncología Médica y lo primero que nos dice es que seguimos asociando en cáncer a la muerte y es algo que “tenemos que intentar cambiar porque hoy en día del cáncer se puede salir”.

La ciencia ha avanzado con resultados muy interesantes, han mejorado las técnicas en la cirugía y en los tratamientos como la inmunoterapia donde hay mucha esperanza: “sabíamos que nuestro sistema tienen que actuar, y hemos aprendido a activarlo para combatir el cáncer. Especialmente en el cáncer de pulmón, al que el doctor De Castro se dedica especialmente, y arroja datos de supervivencia hasta 5 años más para este tipo de cáncer agresivo.

La COVID ha afectado al diagnóstico, “el hospital se paró, porque no llegaban diagnósticos, pero ahora el hospital es seguro”. La investigación se ha tocado desde que llegó la COVID, por ejemplo en los ensayos clínicos se pararon en marzo y abril, en la investigación igual, y “no podemos parar porque tenemos que seguir aprendiendo del cáncer pese al coronavirus”. Hay estudios que estiman que el impacto puede ser grande, y por eso advierte de que no deben olvidarse otras enfermedades, que es responsabilidad de sanitarios, y de la ciudadanía.

En la lucha contra en cáncer falta agilidad, tanto en ensayos como en la llegada de fármacos “a veces desde que un fármaco sabemos que es útil, hasta que llega, pasa por muchas fases, demasiadas barreras que se convierten en falta de equidad, porque un paciente según la comunidad donde viva, puede llegarle más tarde”.

El viaje que hace un médico con su paciente “es el más complejo que entablaremos en nuestra vida”, y es que incluso cuando se supera, porque hay que volver a hacer la vida normal, no es solo un tratamiento”. Y más importante aún, recomienda metas a corto plazo, “porque es la única forma de poder alcanzarlas y no frustrarnos”. El cáncer es una maratón y no se puede salir al sprint, y es tan importante el que entra en la tristeza como el que peca de exceso de euforia. “Hay que dosificar fuerzas”.

“Pau Donés nos ha demostrado lo que queremos: huir del estigma de la muerte, y mucha gente del día a día lo hacen. Se puede seguir viviendo con cáncer a pesar de que vayamos a morir”. Por eso De Castro admite que la decisión personal es importante, cómo vamos a querer vivir la enfermedad. Y si es irreversible, “tenemos que preparar al paciente para ofrecerle la mejor vida, y cada vez se demuestra más que los buenos cuidados paliativos, es fundamental para sentirse protegido y se evita el dolor físico, que se puede controlar en un nivel alto”.

El proceso de cronificación es la clave, y De Castro asegura que “lo podemos conseguir en los pacientes con cáncer” y si le dan a elegir una palabra sanadora, lanza la de “esperanza, una esperanza real porque se puede tratar y se puede convivir con él”.