La irónica dramatización de Herrera del libro de Sánchez: "Causa vergüenza ajena"

"Hay torturas más asumibles" que leer el libro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así ha comenzado Carlos Herrera el programa de este miércoles.

"La anécdota de que confunda a Fray Luis de León con San Juan de la Cruz vamos a dejarlo en un lapsus, no sabemos si suyo o de la que le ha escrito el libro, Irene Lozano, a la que no le pega ese error", ha sostenido el director de 'Herrera en COPE', en referencia a que Sánchez utiliza como recurso para adornar su relato una expresión que atribuye a San Juan de la Cruz: "me acordé de San Juan de la Cruz en Salamanca: Como decíamos ayer...", sin percatarse de que esa frase es de Fray Luis de León, que es además, el personaje correspondiente a 'Salamanca'

"Es tan enternecedor que cuando llegaran a la Moncloa cambiaran el colchón viscolástico donde dormían Rajoy y su esposa Viri", ha apreciado Herrera con ironía. "Poco gasto me parece para la entrada por una moción de censura, normalmente uno cambia la vajilla...", ha añadido.

Pero lo que más ha criticado Herrera ha sido la forma en la que Sánchez habla de su relación con el Rey, Felipe VI, algo que ha hecho "con mucha indiscreción", a juicio del comunicador más valorado de la radio española.

"Parece que sean amiguetes de irse de copas", señala Herrera, que ha interpretado de manera sarcástica pasajes en los que Sánchez habla de su relación con el monarca.

Herrera ha utilizado el concepto de 'alipori' para explicar la "vergüenza ajena" que le causa Manual de resistencia, algo que le pasa, asegura, "a todos los que lo han leído".