La infusión que debes incluir en tu desayuno para evitar digestiones pesadas y tratar cólicos y gases

Las infusiones y tés están ganando cada vez más popularidad en nuestro país y lo mejor es que suele haberlas para todo. Para la retención de líquidos, para la inflamación, para adelgazar e incluso para dormir mejor. Y es que una de las opciones a las que más recurren muchos españoles es a este tipo de infusiones para tratar de rebajar las comidas más pesadas. Es muy habitual salir a comer fuera, salirnos de nuestra dieta habitual y, de repente, sentir un malestar intestinal. Inflamación, gases, dolor de estómago...

En estos casos, es importante que sepas que existe una infusión que nos ayuda a hacer las digestiones menos pesadas. María Amaro es especialista en Nutrición y en 'Herrera en COPE' desveló hace unos días la bebida que deberemos tomar para evitar estas digestiones y tratar otras afecciones.

Incluye esta infusión en tu desayuno para tu bienestar general

Amaro explicó que esta infusión es "muy buena", más si la tomamos por "la mañana". Y es que no tiene teína, pero sí tiene "un poco de estimulante que nos ayuda a pasar la mañana".

Hablamos de la manzanilla. Se trata de una bebida muy socorrida, pero tiene muchísimos más beneficios de los que podemos llegar a imaginar. "La manzanilla podemos tenerla para millones de usos más", aseguró la experta en nutrición. "Digestivo, ayudarnos a dormir, si hemos comido algo con mucha grasa nos ayuda a digerirlo... Es la infusión tipo para poder usar con cualquier cosa", apuntó a Alberto Herrera.

Además, la manzanilla tiene "vigorizante", lo cual es muy buena para tomar en el desayuno. También tiene "propiedades antiinflamatorias y antiespasmódicas para cuando nos duele el tracto digestivo, tenemos un dolor tipo cólico o hemos hecho una digestión pesada y también nos vale. La gente que tiene reflujo también lo puede tomar", ha señalado.

En el caso de que tengamos gases y queremos evitarlos, lo mejor es juntarlo con anís. Eso sí, "no con el anís de bebida, de infusión", ha matizado la experta en Nutrición.





También quiso referirse a los beneficios del té verde, una infusión "que ayuda a eliminar líquidos". Se trata de una bebida similar a la famosa cola de caballo, pero es algo más beneficiosa, ay que la cola de caballo "si la usamos mucho, hace que podamos tener un déficit de vitamina D1 y al hacer una diuresis excesiva, perdemos potasio, que es muy importante para la función cardíaca, y baja la tensión".

En este caso, el té verde al tener teína "sube un poco la tensión".

Así las cosas, Amaro ha señalado: "Si tuviera que elegir una infusión para perder líquidos, lo que haría es combinarlas. Me pondría en un vasito de agua una bolsita de té verde y otra de cola de caballo, así una me la sube y otro me la compensa. Eliminaría líquidos y no tendría ningún problema de descompensación cardíaca. Eso siempre y cuando no haya ninguna patología de por medio".

La infusión que te ayuda a dormir mejor y que pocas personas conocen: prepárala en diez minutos

Se trata de una infusión no muy conocida y hablamos del té de banana, que aunque no lo creas, puedes prepararlo tú mismo en casa y en solo diez minutos. Amaro apuntó que de té, en realidad, no tiene nada "porque no tiene teína". Para poder hacerlo tan solo necesitaremos una cáscara de plátano. "Se pone a hervir durante diez minutos, lo dejas reposar y luego añades canela", explicó.

Una infusión que no solo sirve para relajarnos "de manera maravillosa", sino que además tiene altas dosis de potasio y magnesio, que añade triptófano. "Este es el aminoácido que genera la serotonina y melatonina, las hormonas que hacen que durmamos", apuntó. Se trata de una infusión que "la gente no lo toma porque uno hay propaganda, la gente no lo conoce, pero es una de las mejores infusiones que podemos tomar para dormir, además de las más sanas".