El tartar más especial que vas a preparar a tus invitados este verano... fácil y rápido
El tartar de tomate que propone Paufeel este domingo es ideal como entrante a la hora de comer o como cena ligera
Publicado el
1 min lectura
Es domingo y Paula Monreal, Paufeel para sus millones de seguidores en redes sociales, trae a Fin de Semana una propuesta gastronómica sencilla y rápida de hacer. Se trata de un delicioso Tartar de Tomate con burrata... ¡Toma nota de los ingredientes!
Ingredientes para 4 personas:
1 buen tomate rosa o el que tengas
1/2 aguacate
1 burrata
5 pepinillos
1 chalota o media cebolla
Para el aliño:
Zumo de media lima y su ralladura
2 cucharada soja
1 cuchara pequeña mostaza
Pimienta al gusto
Elaboración:
Haz un corte en forma de cruz al tomate y llévalo a hervir durante un minuto, pásalo a agua helada y verás qué fácil se le quita la piel.
Corta el tomate, si tiene mucha pepita, mejor quítasela.
Corta finito, y deja escurrir el agua en un colador. Mientras corta el pepinillo y la chalota.
En un bol, mezcla bien todos los ingredientes del aliño, añade el tomate, el pepinillo, la chalota y mezcla bien.
Pon una base de aguacate, el tartar y por último la burrata, decora con sésamo y un chorrito de aceite de oliva virgen extra.