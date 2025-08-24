El tartar más especial que vas a preparar a tus invitados este verano... fácil y rápido

Es domingo y Paula Monreal, Paufeel para sus millones de seguidores en redes sociales, trae a Fin de Semana una propuesta gastronómica sencilla y rápida de hacer. Se trata de un delicioso Tartar de Tomate con burrata... ¡Toma nota de los ingredientes!

Ingredientes para 4 personas:

1 buen tomate rosa o el que tengas

1/2 aguacate

1 burrata

5 pepinillos

1 chalota o media cebolla

Para el aliño:

Zumo de media lima y su ralladura

2 cucharada soja

1 cuchara pequeña mostaza

Pimienta al gusto

Elaboración:

Haz un corte en forma de cruz al tomate y llévalo a hervir durante un minuto, pásalo a agua helada y verás qué fácil se le quita la piel.

Corta el tomate, si tiene mucha pepita, mejor quítasela.

Corta finito, y deja escurrir el agua en un colador. Mientras corta el pepinillo y la chalota.

En un bol, mezcla bien todos los ingredientes del aliño, añade el tomate, el pepinillo, la chalota y mezcla bien.

Pon una base de aguacate, el tartar y por último la burrata, decora con sésamo y un chorrito de aceite de oliva virgen extra.