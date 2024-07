La infusión que te ayuda a dormir mejor y que pocas personas conocen: prepárala, paso a paso, en diez minutos

Las infusiones y tés están ganando cada vez más popularidad en nuestro país y lo mejor es que suele haberlas para todo. Para la retención de líquidos, para la inflamación, para adelgazar e incluso para dormir mejor. Y es que precisamente esto último, dormir mejor, es una de las opciones más socorridas de muchos españoles.

Según un estudio realizado por la Sociedad Española del Sueño, más de la mitad de los ciudadanos duermen mal, frente a los que duermen bien. De ellos, más del 13% asegura que no descansa. Unas cifras que evidencian que nuestra calidad el sueño no es óptima en absoluto.

La infusión que te ayuda a dormir mejor y que pocas personas conocen: prepárala en diez minutos

Se trata de una infusión no muy conocida y hablamos del té de banana, que aunque no lo creas, puedes prepararlo tú mismo en casa y en solo diez minutos. Amaro ha apuntado que de té, en realidad, no tiene nada "porque no tiene teína". Para poder hacerlo tan solo necesitaremos una cáscara de plátano. "Se pone a hervir durante diez minutos, lo dejas reposar y luego añades canela", ha explicado.

Una infusión que no solo sirve para relajarnos "de manera maravillosa", sino que además tiene altas dosis de potasio y magnesio, que añade triptófano. "Este es el aminoácido que genera la serotonina y melatonina, las hormonas que hacen que durmamos", ha apuntado. Se trata de una infusión que "la gente no lo toma porque uno hay propaganda, la gente no lo conoce, pero es una de las mejores infusiones que podemos tomar para dormir, además de las más sanas".





Otras opciones saludables para dormir por las noches

Además del té de plátano, la especialista en Nutrición ha explicado que en ningún caso habrá que tomar té antes de dormir, ya que este tiene teína, similar a la cafeína. Ha hablado de la valeriana "porque tiene unos fitoquímicos con un efecto sedante", lo cual es "ideal" para dormir.

La hierbaluisa es otra buena opción que "nos ayuda a tranquilizarnos y ayudarnos a dormir, sobre todo si los tomamos por la noche". No obstante, ha pedido tener cuidado a las mujeres embarazadas, ya que no está recomendado para ellas.

"También tenemos la tila de toda la vida, la reina de las infusiones para relajar", ha explicado. Y es que, en el fondo, ¿quién no ha tomado una tila alguna vez en su vida? Es una opción también muy buena, ya que "calma tanto el sistema nervioso como el circulatorio". Además, la tila "ayuda a disminuir la tensión y si la tenemos baja, estamos más tranquilos". Y así ha puesto de ejemplo cuando en verano vamos a la playa y nos relajamos cuando vamos a la playa. "Estamos muy relajados porque nos baja la tensión a todos", ha apuntado.

También ayudan mucho y son muy beneficiosas todas aquellas infusiones que puedan llegar a estar combinadas con lavanda o pasiflora.