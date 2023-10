¿Hubo terceras personas involucradas en la muerte de Álvaro Prieto? "Una parte mínima puede ser cierta"

El primer informe forense es claro en torno a la muerte de Álvaro Prieto, el joven desaparecido el pasado jueves y cuyo cuerpo fue encontrado ayer. Murió, según se indicó en ese primer informe, electrocutado, al tocar la catenaria de encima del tren donde apareció. Fue en un tren que no se movía, como confirmó Renfe, desde agosto de este año y que se encontraba en la zona de talleres, a unos 2 kilómetros más o menos de la estación de Santa Justa.

El propio delegado de Gobierno de Andalucía ha confirmado esa información, diciendo que hay imágenes del joven encima del vagón. El delegado señala que queda por determinar “si encima del vagón es donde se produce esa descarga eléctrica que puede haberle provocado la muerte”.





Hoy la autopsia terminará de confirmar esta hipótesis. Para profundizar un poco más en el caso, Juan Baño, jefe de Interior de la Cadena COPE, explicaba todos los detalles de lo que conocemos. Así, ha reconstruido un poco lo que ocurrió desde el miércoles por la noche, momento en el que salió de fiesta, hasta que fue a la estación de tren, habiendo perdido el suyo a las 7:35 de la mañana.

El relato de lo que pudo ocurrir

"Siente una deriva de un comportamiento obsesivo, esta es la gran duda, por qué actúa así... Hace cosas fuera de lugar, salta, se mete dentro de las vías, quiere coger el tren de Barcelona y se le ha apagado el móvil. Entra en un caos tan absoluto y absurdo que solo se puede comprender en un chaval joven, después de una noche de copas" decía el periodista.

Es entonces cuando pide ayuda al personal de Renfe, que asegura que se la prestó, pero él la rechazó. Algo que, para Juan Baño, "no termina de entenderse". Es entonces cuando él anda por las vías hasta llegar a ese taller, y se sube al techo de un vagón de tren, tocando la catenaria y muriendo al instante. Es al moverse el tren ayer para hacer unas maniobras, que cae su cuerpo entre dos vagones, posición en la que se encuentra ayer.

Una teoría por redes sociales

Juan Baño explicaba que una de las grandes incógnitas del caso es cómo accede al puente por el que, supuestamente, llegó al techo del vagón. "Ese puente es inaccesible para protegerse de cualquier gamberrada o algo más grave, caer de ahí muerto, es que toca la catenaria, no el brazo intermedio, si la tocas, estás muerto, probablemente para no perder el equilibrio" decía.

Entonces él se pregunta, ¿por qué actúa de esa forma? ¿Qué le lleva a subirse a un tren? ¿Cómo accede? Es aquí donde entra en juego una teoría que se ha estado moviendo por redes sociales y que podría ser clave en la investigación. Por lo que dicen jóvenes de su edad, esa noche, Álvaro Prieto flirteó con una chica que, o tenía novio, o un exnovio, que podía haberle perseguido.

Audio





¿Qué hay de cierto? Es lo que explica Juan Baño: "No se puede asegurar lo que la investigación tiene o deja de tener, no se ve intervención de terceras personas desde el minuto 1. Son mensajes de barra de bar, de chavales que se conocen, a los que no hay que dar traslado por respeto al fallecido y a la familia hasta que no haya una solidez mínima" comenzaba contando.

"No me consta que se le dé relevancia, creo que podría ser, pero si te pones en mano del personal que te da cobertura, ya estás un poco en zona segura... Habrá una parte mínima que pueda ser cierta, pero no es serio. Lo que tenemos sólido es que en principio se descarta la intervención de terceras personas" expresaba.