Las dudas de Cruz Morcillo al conocer los resultados de la autopsia preliminar de Álvaro Prieto: "No cuadra"

Cuatro días después de su desaparición, un equipo de TVE ha hallado, de forma casual, el cadáver de Álvaro Prieto entre dos vagones de tren en las cercanías de la sevillana estación de Santa Justa. La Policía no ha confirmado oficialmente la identidad del joven de 18 años, pero tanto la ropa como las características físicas difundidas durante las últimas horas coinciden y el CD Córdoba, equipo en el que jugaba, también lo ha confirmado. Ayer se estuvo rastreando esa zona a solo unos metros pero no se había accedido a ese tren que, según un comunicado de Renfe, llevaba sin circular desde el pasado 24 de agosto y estaba en la zona de talleres. Ahora será la autopsia la que dé respuestas. Lo primero, la identificación oficial y, en segundo lugar, determinar cómo y cuándo murió el joven. Los investigadores del Grupo de Homicidios de la Policía de Sevilla se encargan de la investigación sobre la que planean varias hipótesis.





Entre ellas, la principal que manejan los investigadores es que murió electrocutado “por distintos signos externos compatibles con una descarga eléctrica”, desvela Cruz Morcillo haciendo mención a las últimas informaciones. La causa de la muerte será confirmada mañana. Si esto se confirmara, la periodista especializada en sucesos subraya en La Linterna que “se tendrán que dar bastantes explicaciones”.

Hasta anoche la Policía Nacional, con ayuda de la UME, perros especializados en busca de cadáveres e incluso drones, le estuvieron buscando en las inmediaciones de Santa Justa y hasta más allá de la zona de la avenida de Kansas City. “Dos periodistas que cubrían la noticia de la desaparición de Álvaro Prieto se encontraban grabando al otro lado de las vías, en la zona de talleres, cuando se dan cuenta de algo que parecía ser un pie sobresaliendo entre dos coches de un tren detenido en las vías. En esos mismos momentos el tren se ha puesto en marcha y ha sido cuando han podido observar con más claridad los pies y las piernas atrapados entre los vagones”, describe Cruz Morcillo. Estos compañeros de TVE son los que han dado la voz de alarma al maquinista que habría dado marcha atrás hasta quedar parado donde la Policía ha realizado después su trabajo.

¿Cómo se puede producir una descarga eléctrica en un tren inoperativo?

“A mí hay cosas que no me cuadran”, confiesa la periodista. Renfe ha emitido un comunicado en el que asegura que ese tren llevaba sin circular desde el 24 de agosto, averiado, en la zona de talleres y desde entonces ni se ha movido ni pasado revisión. Hoy estaba circulando debido a una maniobra sin viajeros.

“Pero si no se había movido y estaba en talleres, ¿cómo es que en esa zona estaba electrificado?” Esta es una de las principales dudas que surgen tras conocer la principal hipótesis sobre las causas de la muerte de Álvaro Prieto. Cruz Morcillo ha recibido algunas posibles explicaciones a esto: “Lo que me explican es que, aunque estén parados, para hacer determinadas pruebas -y con operarios de mantenimiento allí -, se puede dar corriente al tren y activar la catenaria para que coja electricidad y que sea en ese momento cuando se haya producido la muerte de Álvaro”.

Las hipótesis que se están manejando

Álvaro perdió el tren a Córdoba el jueves e intentó acceder a otro con destino a Barcelona, pero con parada en su ciudad, que salía poco después. El personal de seguridad lo sacó de la zona de las vías y según algunos testimonios, intentó colarse de nuevo para coger otro tren y volver a casa.

“Se ha levantado el secreto hace un rato, lo que indica que, en principio, no hay ninguna acción de tipo criminal porque se habría preservado más esa investigación”, apunta Cruz. “Parece que Álvaro vuelve a acceder, por tercera vez, a las vías del tren. Algunos hablan de que fue por una zona de la valla que estaba rota. Su único objetivo era regresar a casa. No sabemos si puede que se confundiera y que pensara que desde ese tren iba a acceder a los andenes del AVE de donde ya lo habían echado. La hipótesis más probable es que se hubiera electrocutado y habría sido en el mismo día de la desaparición”. La periodista sostiene que “no tiene lógica que no se le haya encontrado pese a los rastreos que se han hecho”.





Una muerte criminal: teoría muy poco probable

Ha surgido una teoría en redes sociales de traslado del cuerpo hasta ese lugar. Cruz Morcillo recuerda que el levantamiento del secreto sumario tan pronto indica que esto es lo menos probable y recuerda otros casos también sorprendentes: “Recordemos el caso de Esther López en Traspinedo, pasaron cientos de personas en las batidas, incluida la Guardia Civil y no vieron el cuerpo junto a la cuneta después de un mes; o el caso de Pablo Sierra, un estudiante de Matemáticas de Badajoz que volvía a su residencia universitaria, situada a las afueras de Badajoz, tras haber pasado la noche en un bar con sus amigos en el centro de la ciudad, se despistó y cayó al río y se ahogó”. La periodista deja claro que “habrá que depurar responsabilidades” y que se abren muchos debates.