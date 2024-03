"Ellos no me conocen a mí, yo no los conozco a ellos". Una premisa que seguramente más de una vez te hayas dicho a ti mismo mientras caminas por una gran ciudad. A diferencia de lo que ocurría hace años, tendemos a estar desconectados de todos aquellos que nos rodean, salvo nuestro círculo más cercano. De hecho, un artículo publicado en los 60 hablaba del 'efecto espectador', en el que dos psicólogos americanos demostraron que cuando hay mucha gente, siempre pensamos que es otra persona la que va a ayudar.

Esto no ocurre, por ejemplo, en los pueblos. En los ámbitos más rurales, donde la gente se conoce, en el caso de un problema, siempre habrá alguien que quiera echar un cable. Y es que a raíz de esto, Mar Amate y Alberto Herrera hablaron en la sección 'Rincón de Pensar' de las diferencias entre las grandes ciudades y los pueblos más pequeños. Y en este punto, Amate habló del caso de un amigo suyo, que decidió dejar su casa en el barrio de Lavapiés de Madrid y se mudó a un pueblo de la pedanía de las Hurdes, concretamente a Cambrón.

Un hombre de Lavapiés se muda a un pueblo en Las Hurdes y alucina con esta surrealista costumbre



"Hay muchísima más cooperación y ayuda mutua en un pueblo pequeño que en la ciudad. En las ciudades no conocemos al vecino de al lado, ni a la de arriba, ni al de abajo, y como mucho nos atrevemos a llamar a la puerta para pedirle un poquito de sal", explicó este hombre. No obstante, lo que más llamó su atención cuando se mudó fue la surrealista costumbre que tienen con la comida.

"El tema de la comida... aquí no me falta. Si uno tiene gallinas, tú tienes huevos. Y si uno tiene huerto, tú tienes patatas. Y luego, tú te haces una tortilla de patatas y la compartes con los demás... esto es maravilloso", ha explicado sobre la costumbre de compartir toda la comida, incluso la de este plato tan típico de la gastronomía española.

Otra cosa que también llamó la atención de este vecino de Lavapiés al mudarse al entorno rural es que la gente hace todo lo posible por estar solos. "Rara vez lo están; durante la semana se forman grupos yse van a pasear. Por detrás hablan, se critican, cosa que es muy graciosa, pero se van todos a pasear", ha explicado.





"En un pueblo es impensable"

Isabel Sánchez Tejado es especialista en turismo rural y lleva más de una década trabajando en varios territorios como en Sierra de Gata o en Las Hurdes. En 'Herrera en COPE' recordó una ocasión, cuando vivía en Madrid, que se cayó en el Metro. "Nadie se acercó y nadie me decía nada. Eso en un pueblo es impensable", aseguró tajantemente.

En un pueblo "cada uno tiene la necesidad de saber qué le pasa al otro. Pero no por puro cotilleo, es porque en el fondo necesitamos saber qué le pasa". También habló del hecho de "bajar a la tienda" o ir de compras por el pueblo. Algo que en un pueblo es como "leer el periódico": "Ahí te enteras de quién está enfermo, quién se ha separado, quién tiene algún problema. Estamos todos conectados a través de las tiendas".

También mencionó la forma en la que los más mayores están integrados: "La vida rural se presta mucho más a que esas personas mayores estén integradas en la propia vida. Es decir, aquí no se les aparta, sino que forman parte de lo que es el día a día. Y eso implica que de alguna manera mantienen su mente mucho más ágil, que hablan contigo. Conozco a personas de ciento y pico años que van al bar y que van allí, miran cómo juega la partida el otro", aseguró entre risas.