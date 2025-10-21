Petón emociona en Tiempo de Juego con su recuerdo a un fiel seguidor del Atlético de Madrid fallecido: "A Martínez Espinar le despidieron con la bandera del Atleti"

El comentarista deportivo José María Martín Otín, 'Petón', ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de la retransmisión del Arsenal - Atlético de Madrid en el programa 'Tiempo de Juego' de la cadena COPE. El colaborador ha pedido la palabra a Paco González para dedicar un sentido homenaje a Javier Martínez Espinar, un amigo y fiel oyente del programa recientemente fallecido.

Se trata, según ha explicado el propio Petón, del 'primer partido de Europa que no va a haber un seguidor de tiempo de juego impenitente'. A Martínez Espinar le despidieron 'con su bandera y su camiseta del Atleti la semana pasada', un seguidor incondicional que ahora, en palabras del comentarista, 'nos lo está viendo con Pepe desde arriba'.

'El pundonor de Tiempo de Juego'

Petón ha querido recordar la férrea defensa de sus colores que ejercía Javier, que 'iba al colegio San Agustín, que es el más blanco del mundo, como sus paredes, frente del Bernabéu'. En ese 'ambiente hostil', ha añadido, 'defendió la bandera durante muchísimos años'.

Con la voz entrecortada, Petón lo ha descrito como alguien 'que era siempre tan risueño'. Era 'el núcleo de los amigos', como ha confirmado el propio comunicador, que ha querido enviar 'el abrazo más grande a nuestro pundonor, que seguramente nos insuflará el ánimo colchonero que siempre tuvo'.

Un ejecutivo con la radio a cuestas

Javier Martínez Espinar era un 'alto ejecutivo de una de las más importantes empresas españolas', pero su cargo no le impedía vivir con fervor su pasión por el equipo y la radio. De hecho, Petón ha asegurado que 'nunca le vio a nadie enfadado con su radio los días que el Atletic juega afuera'.

El colaborador de Tiempo de Juego ha concluido su homenaje con una promesa de reencuentro: 'Ahí está, él con nosotros, hasta que nosotros estemos con él'. El director del programa, Paco González, se ha sumado a la dedicatoria con un 'pues que vaya por él el buen partido del Atlético de Madrid'.