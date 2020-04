El hijo de "El Pocero" homenajea a su padre en COPE: "Logró salir de la miseria con sudor y trabajo"

El constructor Francisco Hernando, conocido como 'El Pocero', falleció el pasado viernes a los 74 años. Él es una de las miles de víctimas que se ha cobrado el coronavirus en España en este último mes. De origen humilde, Francisco Hernando comenzó a trabajar de maestro pocero, al igual que su padre. En los años 80, logró hacerse millonario con la construcción de viviendas, aunque a lo largo de su vida se arruinó en varias ocasiones y tuvo diversos problemas con Hacienda.

En una entrevista este martes en "Herrera en COPE", su hijo ha agradecido las muestras de cariño que ha recibido la familia tras el fallecimiento de su padre. "Hemos recibido cientos y cientos de llamadas y mensajes de gente que no conozco dándonos su apoyo", ha señalado. Paco Hernando Jr. ha señalado que su padre contrajo una neumonía de su época en Guinea, donde intentó construir una urbanización tras el estallido de la 'burbuja inmobiliaria' en España. "No sabemos dónde cogió el coronavirus porque este enemigo es invisible. Al principio no quería ir al médico porque mi padre era muy valiente pero a veces para algunas de sus cosas era un poco cobarde. No quería ir porque decía que se iba a curar", ha contado su hijo. Un día empeoró gravemente y tuvo que ser ingresado en el centro médico Quirón de Pozuelo de Alarcón (Madrid). Pese al esfuerzo de los sanitarios, falleció el pasado viernes.

Paco Hernando Jr. ha dado las gracias a los médicos que lo han cuidado. "Para mí no son héroes, es la profesionalidad la que tiene que enorgullecerles. Como decía mi padre, 'no hay mayor orgullo para un profesional que en el cumplimiento de su deber le llamen profesional'".

El hijo de "El Pocero" ha querido rendirle un homenaje recodando "su esfuerzo constante y trabajo". "Él salió de la miseria más absoluta. Con sudor, trabajo, jugándose la vida en muchas ocasiones... No hay nada que honre más a una persona que tener trabajo, luchar y esforzarse. Criticar la figura de mi padre por esa dureza y esa personalidad forjada a base de leches y hambre es propia de una miseria humana. A veces, el que prospere un humilde no está muy bien visto", ha concluido.