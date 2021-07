Herrera: "Si el turismo no levanta el vuelo, la recuperación económica se complica todavía más"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada, que pasan por la subida de la incidencia de coronavirus y las medidas restrictivas que están tomando las Comunidades Autónomas.

"Nuestro país que está asistiendo de una forma perpleja a los datos que estamos manejando, que nos hacen estar en riesgo extremo, en una quinta ola de covid", arrancaba el comunicador. Estamos en una tasa de 252 casos por cada 100.000 habitantes aunque la subida apenas se nota en los hospitales, los ingresos superan por poco a las altas "¿Qué tenemos que mirar primero?", preguntaba Herrera.

"Reino Unido tiene una incidencia similar a la nuestra y van a quitar las restricciones, ¿Qué hacemos, nos alarmamos o la situación es distinta?" En los centros de salud es donde sí se nota el aumento de casos, por ejemplo en Cataluña sí están saturados, pero hay que tener en cuenta que "somos 20 millones de españoles con la pauta completa". Además, se dispara la incidencia en los jóvenes, que soportan bastante mejor la enfermedad que los mayores.

En este contexto, Herrera hace alusión a la ministra de Sanidad, que pide tomar medidas drásticas pero al mismo tiempo lo deja todo en manos de las Comunidades Autónomas, "a mi que me registren", comentaba Herrera en referencia a Darias. "El Gobierno ha rechazado todas las propuestas que han planteado las comunidades autónomas y algunos presidentes de las Comunidades Autónomas están cabreados. Sin el paraguas del gobierno solo pueden poner parches. Toda la ayuda que ofrece sanidad son 5 millones de test de antígenos para hacer cribados y rastreadores del ejército a las comunidades que ya lo han solicitado", afirmaba el comunicador.

Por otra parte hablaba de los epidemiólogos, asegurando que algunos creen que "vacunando a los jóvenes no vamos a frenar esto. Lo que tenemos que hacer es incrementar medidas restrictivas. Vacunar pero mientras tanto restringir". Por su parte, la mayoría de las CC.AA. han dado marcha atrás en la desescalada.

Además, en el contexto europeo, Herrera afirmaba que "nos empiezan a mirar con preocupación, solo Reino Unido está peor que nosotros. Portugal similar y el resto por debajo de 100. Francia no descarta colocar a algunas regiones de nuestro país en la lista negra, como ya han hecho algunos de los países vecinos"

Por último se centraba en el turismo, asegurando que "este verano estaba marcado como el inicio de la recuperación, las primeras señales eran esperanzadoras, de momento no se nota un aluvión de cancelaciones, pero no están llegando todos los turistas que se esperaban. Si el turismo no levanta el vuelo la recuperación económica se complica todavía más".

"Bruselas mejora las previsiones pero con cautela. Aseguran que España va a crecer al 6,2%, pero eso es velocidad china y se trada del doble de lo que había previsto hasta ahora. Además, la recuperación económica se prevee para 2023", concluía Herrera.