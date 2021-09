Herrera: "El sanchismo las hace y las lía tan gordas que de algunas nos olvidamos"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada, que pasan por el nuevo récord que registrará en este día el precio de la luz y las principales claves de la previa de la Mesa de Diálogo, que se celebrará a finales de esta semana en Barcelona.

"Ya con el tema de la luz no sabe uno si reír o llorar. Ya sabía yo que el lunes iba a informar de un nuevo récord. Fue decir Pedro Sánchez su promesa para finales de año y el precio ha seguido desbancándose. El Gobierno tendrá que hacer rebajas fiscales, algo que le provoca una importante urticaria", ha explicado el comunicador en una jornada en el que el precio de la luz se situará en los 154 euros el MWh.

En este sentido, el director de 'Herrera en COPE' se ha planteado el futuro de ciertos impuestos: "El Gobierno tendrá que replantearse el futuro de algunos impuestos, como el que está relacionado con la producción de la energía, un bien de primera necesidad y que no necesita tener a una persona castigada para conseguirla".

"Si ampliamos el tiro podríamos hablar de otros impuestos como el impuesto a la muerte, que es en realidad el que representa el de sucesiones. Si nos ponemos a analizar tenemos que pensar si tiene sentido cobrar decenas de miles de euros a una pareja joven que se compra una vivienda en concepto de escritura. El problema es que todos estos de la izquierda 'pro-okupación' defienden mucho al okupa, pero no se plantean rebajar el impuesto a la pareja que se compra su primera casa. Y así con todo", ha señalado el comunicador.

En otro orden, Carlos Herrera se ha referido a la Diada celebrada este pasado fin de semana, y también ha comentado el equipo que Pedro Sánchez ha formado para representar al Ejecutivo en la próxima Mesa de Diálogo: "Fin de semana de manifestación de la Diada. Es un encuentro por costumbre, pero no sirve para nada. El asunto es que van porque es un día al año. Con eso y con la parafernalia que cada uno monta a su manera creen que han cumplido y preparan la próxima Mesa con el Gobierno de España. Por su parte, el Gobierno ya tiene el 'dream team' montado, con Yolanda Díaz, ministra comunista al frente, que está orgullosa de los 100 millones muertos del comunismo, más o menos y Félix Bolaños, el cerebrín de presidencia. También estarán Isabel Rodríguez, Raquel Sánchez, Miquel Iceta y Manuel Castells. Allí vamos a ver qué solucionan para solucionar nada menos que lo que no fueron capaz de resolver en un principio muchos: ni Pi Margal, ni Azaña, ni Zapatero, ni etc".

También se ha referido a la posibilidad de que el Gobierno vuelva a vetar la presencia de Felipe VI en Barcelona en el reparto de despachos a los jueces: "El año pasado, Pedro Sánchez, para complacer al independentismo, vetó la presencia del Rey. Pero el por entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, pronunció un discurso deleznable, diciendo que la presencia de Felipe VI podría alterar la convivencia en Cataluña. La gracia está en quién fue el que le comunicó al Rey la decisión de Moncloa: Iván Redondo. Lo cierto es que Sánchez no fue. El asunto es que el sanchismo las hace y las lía tan gordas que de algunas nos olvidamos".