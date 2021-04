Herrera responde a las críticas de Iglesias y destapa la propuesta que le ha hecho: "Déjate de vídeos"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE' ha comenzado el programa de este jueves analizando las principales claves de la actualidad, que pasan por la decisión de Sanidad respecto a vacunar solo a mayores de 60 años con AstraZeneca y la tensión vivida este jueves en un acto de Vox en Vallecas.

"La vacunación salta por los aires. Varias comunidades autónomas lo han criticado, pero es una ley de obligatorio cumplimiento. El martes salía Sánchez para vender el gran ritmo de vacunación y ya se le ha pinchado una rueda. Ahora la cuestión está en qué pasará con las personas que ya han recibido la primera dosis. Según la ministra de Sanidad esto está en el aire", ha explicado el director de 'Herrera en COPE' para referirse al anuncio que Sánchez hizo el pasado martes sobre el acelerón que daría en las próximas semanas el plan de vacunación en nuestro país.

En cuanto a los hechos acaecidos este miércoles en el madrileño barrio de Vallecas, Herrera se ha pronunciado pidiendo que quede bien claro desde que perspectiva se produjo la incitación a la violencia: "Lo que paso en Vallecas es que fue Vox al lugar donde sacó el 12% de votos en las últimas elecciones. Los que se hacen llamar antifascistas empezaron con una violencia que traspaso los límites y diciendo que Vox había ido allí a modo de provocación. Si uno está totalmente trastornado no vería hoy nada y no pediría explicaciones a los Iglesias y Echeniques de Turnos. Ahora es importante saber quién compra ese discurso. Vox no provocó la violencia, eso lo dice Iglesias. Esa gente llegó a Vallecas con ganas de sangre y piedras en los bolsillos".









??Así tenemos que hacer campaña electoral. Así agreden los radicales. Así intimidan a los españoles.



Y el Ministro del Interior lo permite. #VallecasEnPiepic.twitter.com/lFUKVce4Iw — VOX Madrid (@madrid_vox) April 7, 2021





La respuesta de Herrera a Pablo Iglesias

El comunicador también se ha referido a las acusaciones que el candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid lanzó en un vídeo publicado el pasado miércoles que iba dirigido a la figura del comunicador: "Ayer subía Pablo Iglesias un vídeo diciendo que nosotros le habíamos llamado escoria y mostraba una rabia. Vamos a ver, déjate de vídeos, de redes sociales y de otras cosas. Entre ayer y antes de ayer te llamamos dos veces para que vengas y concedas una entrevista como candidato a este programa. Lo que quieras decirme, si tienes lo que hay que tener, vienes y me lo dices aquí. Si no quieres venir aquí, por teléfono y que todos te oigan".





"También esto me ha conmovido, porque esto me ha demostrado que sois humanos, tenéis sentimientos. Es decir, no solo defendéis apedrear a antagonistas políticos o acosar mujeres embarazadas con el jarabe democrático. Tenéis sentimientos y mostráis dolor porque se os ha llamado escoria. Qué maravilla, qué bonito. Eres humano, Pablo", ha señalado por último el comunicador

