Herrera responde a Eduard Pujol por culpar al Estado de la crisis sanitaria en Cataluña

El portavoz adjunto de JxCat, Eduard Pujol, consideró este martes que la solución para la crisis sanitaria en Cataluña es votar sobre su derecho a la autodeterminación y que discutir sobre las listas de espera no es lo "esencial". "A veces nos distraemos con cuestiones que no son las esenciales. Que si 85 días de lista de espera, que si tendrían que ser 82...", señaló en Ràdio 4. "Nos estamos peleando por las migajas. Tenemos que ir a la resolución real del problema", ha añadido. Una "solución" que, en su opinión, pasa por que Cataluña decida su futuro para huir del "estrangulamiento" a la que la tiene sometida el Estado.

En su programa de este miércoles, Carlos Herrera le ha respondido: "Claro, los problemas reales en Cataluña no son que no haya médicos, que no funcione el transporte o que tengan problemas las empresas. El problema real en Cataluña es seguir viviendo de la fantasía perfecta y permanente del voto". Además, el comunicador ha recordado la absurda denuncia que hizo Pujol hace unos meses asegurando que un señor mayor en patinete lo acosaba cuando venía a Madrid. "Denunciaba: 'es que voy a Madrid y me persigue un señor en patinete por la calle Serrano'", ha dicho Herrera con fina ironía e imitando el acento catalán.

En enero, Pujol aseguraba que veía con frecuencia a un señor de mediana edad que iba con un patinete. "Evidentemente no me pareció que fuera un señor que a esa hora tuviera ganas de ir en patinete, sino que era alguien que extrañamente podía ser que estuviera pendiente de mis movimientos. Son preguntas sobre la seguridad de que me incomoda", relató en su momento.

