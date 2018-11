Herrera: "Si Borrell fuera un ministro del PP, hoy le caería encima una monumental"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Es miércoles. Es 28 de noviembre del 2018. Una jornada soleada con temperaturas altas. ¿Cómo que altas? Que sí, hombre. Que sí. Que no tenga miedo. Que no hace frío. Hoy la actualidad viene marcada por varios nombres. Uno el del empresario onubense, ex senador José Luis García Palacios, amigo de amigo de todos, que ha fallecido de un ataque al corazón en Córdoba. Un gran mecenas, un gran banquero que expandió Caja Rural del Sur, un gran ganadero, un gran empresario. Como les dije, ex senador por la UCD y, sobre todo, un amigo del alma, a cuya familia le quiero enviar desde aquí un gran abrazo.

¿Nombres propios del día? Juan Carlos I, el Rey emérito. ¿Pues por qué? Pues porque va a asistir finalmente al Congreso al acto oficial con motivo de los 40 años de la Constitución. ¿Y a quién se le podía pasar por la cabeza que no acudiera Juan Carlos I? ¿Pero cómo puede haber una cabeza que tenga dudas de que el hombre que ampara toda la evolución y el cambio de la política en España, pasando de un régimen autoritario a una democracia, que renuncia a sus poderes, que moviliza sus dos peones fundamentales que son Adolfo Suárez y Torcuato Fernández Miranda, que consigue pasar de la ley a la ley, que transforma el entramado jurídico-político de España y que hace y que ampara el progreso de nuestro país más grande que en toda la historia, hayamos podido asistir? ¿Cómo no va a estar en el 40 aniversario de la Constitución? ¿Porque haya tres o cuatro mamarrachos o majaderos? En el Parlamento hay más de tres o cuatro. Bueno, por muchos majaderos que haya en el Congreso de los Diputados. ¿Pero cómo no va a estar Juan Carlos I?

Otro nombre es Josep Borrell, que ha sido multado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores por uso de información privilegiada en la venta de acciones de Abengoa. ¿Qué pasó? Él era consejero de Abengoa, por lo tanto, en ese Consejo sabía que antes o después, efectivamente, a los dos días, iba a declararse en concurso de acreedores. Eso cuando se hace público se desploman los valores de una acción. Cuidado, él tenía mucho, mucho dinero en acciones. Más de medio millón de euros. Pero vendió solamente 9000 de los que correspondían a su esposa. Solo 9000. Pero aquí, bueno, ya saben ustedes que los listones se ponen como se ponen. Y la Comisión Nacional del Mercado de Valores tiró de la Ley del Mercado de Valores, que dice en uno de sus artículos, todo el que tenga información privilegiada deberá abstenerse de ejecutar por cuenta propia, ajena o indirecta acciones o títulos de la compañía porque el uso de información privilegiada está regulado. Usar en beneficio propio información al alcance de unos pocos es motivo de sanción porque no existe igualdad de oportunidades con el resto de los accionistas.

Y esto es... Oiga, 9000 €. A Rita Barberá se le formó lo que se le formó por 500 € en dos tandas con el que supuestamente había blanqueado la economía del PP de Valencia . Y la que se formó. Pero aquí como hay diferentes varas de medir... Si Borrell fuera un ministro del PP, hoy les aseguro que, vamos... La que le caía encima era monumental. Con todo y con eso la que le está cayendo encima porque el ministro con más estatura nacional e internacional, la gran esperanza a la que acogerse en todo ese Gobierno que no es un Gobierno, que es una banda, que resulte afectado por este asunto, pues es una pena. Es una pena, le piden la dimisión, pero... Y si aspiraba a un cargo importante en Bruselas, lo va a tener particularmente mal. Y bien que lo sentimos. Y bien que lo sentimos.

Otro nombre propio, bueno, son muchos nombres propios. Cada uno de los nombres propios de los andaluces que a los 4 días para las elecciones todavía están, digamos, que con el voto indeciso. Me pasa Dávila unas notas acerca de las prospecciones, los últimos estudios que se vienen realizando desde ayer, la mayor participación favorece claramente a Ciudadanos, que se mantiene a un punto del PP. Sin embargo, los votos más estables son los del PSOE y los del PP, lo cual parece razonable, y el espacio del centro derecha hay, por lo menos, un 15% de indecisos. Pueden votar a uno o a otro.

Curiosamente, el día que baja Vox, sube Ciudadanos. Y al revés. Vox va a entrar fijo, según todos los estudios, porque, además, están haciendo la campaña. Es que le están haciendo la campaña gratuita a Vox cada vez que hablan de ellos. Lo están situado en el centro de todas las campañas, de todos los discursos, de todos los debates. Va a obtener 4 o 5 escaños, eh. El PP puede obtener en torno a 25-26 escaños.

Y el mapa electoral, tal como puede quedar, se puede encaminar a una repetición de las elecciones en marzo, eh. Puede haber repetición de unas elecciones que, como dice hoy el maestro Burgos en 'ABC', son las que menos están motivando, movilizando a la gente. Y es verdad, que sigue ahí con su voto conservador. No hay voto más conservador en España que el de Andalucía, que es el voto al PSOE. Eso sí que es ser conservador. Votar al Partido Socialista en una comunidad donde ha gobernado desde siempre. Desde siempre si no contamos a Plácido Fernández Viagas, que era... Bueno, para entendernos, era el que habría el baile.

Bueno, está aquí el presidente chino, que es otro nombre propio del día, Xi Jinping. Xi Jinping que, miren, es muy importante la visita de este hombre, presidente de un país que, ya les digo, ha reinventado el Franquismo, que es máxima libertad económica, hágase rico, trabaje, prospere, haga lo que usted quiera, pero el control lo tengo yo. Y la política la dicto yo. Y aquí no se mueve nadie. Pero más allá de eso, es un mercado, el chino, al que le exportamos cerca de 7000 millones cada año. Hay que exportarle más. Y los chinos ya no es un país que simplemente venda, que hace confeccione sbaratas y las vende. Ahora ya también es un país que compra. Hombre, son 1500 millones de tíos que comprando, eh. Se parecen todos mucho, pero compran todos, cada uno, lo de su padre lo de su madre.

Ahora, por ejemplo, va a entrar el jamón ibérico en China. Pues como le dé a los chinos por comprar, por comer jamón ibérico fileteado, pues fantástico. Bueno, no hay dehesas suficientes en España para todo ello. Pero Pekín lo que busca son alternativas al mercado de Estados Unidos. El hiperproteccionismo de Trump hace que Europa también necesite nuevos aliados. Y la nueva Ruta de la Seda.

Queridos niños, la Ruta de la Seda es una ruta que salía de China, de lo más profundo, no necesariamente de Pekín, y que empezó en el siglo I antes de Cristo. ¿Por qué? Pues porque el emperador Wu, que era de la dinastía Han, que una de mis dinastías favorita de la China, yo soy muy la dinastía Han, dijo: “¿Qué hay detrás de los pueblos bárbaros?” Vamos a venderle la seda, que era el secreto que tenían los chinos. A los romanos, por ejemplo, les volvía loco la seda, los tules de los chinos que no les daban la receta, para entendernos, cómo se hacía. Y todos los años salía de China, bajaba, pasaba por Mongolia, subcontinente indio, lo que hoy es un poquito el norte de Pakistán, llegaba a Persia, llegaba a Arabia, Siria, lo que es hoy todo eso, y Turquía. Y luego ya desde Turquía cruzaba Estambul, se iba. Bueno, llegaban a donde tuviera que llegar. Y vendían. Y luego volvían. Llevaba un tiempo, eh. Ir y volver a lomos de un burro desde Pekín, pongamos. Pero así... Esa Ruta de la Seda, igual que había la Ruta del Javi o la ruta de las especias por mar. Bueno, pues esa ruta, efectivamente, es simbólicamente la ruta de comercio, ida y vuelta con China, que Europa precisa, necesita, y España singularmente. De eso supongo que hablara Xi Jinping.