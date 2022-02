Herrera se pronuncia sobre el interés de Podemos en llevar al Congreso el resultado del Benidorm Fest

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la politización en torno a la elección de la canción que representará a España en Eurovisión, así como el viaje de Sánchez a Dubai.

En primer lugar, el comunicador ha recordado la información que compartía este lunes respecto al rey Don Juan Carlos, "que ha tenido notabilísimo eco en todos los medios". "Lo cual nos da a entender que la información que tiene que ver con el Jefe de Estado anterior al presente, padre del actual Rey, efectivamente tiene reclamo o es reclamada por una buena parte de la opinión pública española. Lo bueno que tienen este tipo de informaciones es que desvelan la cantidad de bobos que hay en España. A lo largo de estos días, algún detalle más podré darles de esa conversación", apuntaba el comunicador.

En cuanto a los fondos europeos, Herrera recuerda que "en las últimas horas se ha vivido un postureo por parte del Gobierno a cuenta de la última carta de la Comisión Europea que parecía que estaban diciendo que el Gobierno está gestionando muy bien los fondos", y añade: "Es mentira, la carta de Von der leyen era una carta protocolaría que ha recibido cualquier otro presidente, al dirigirse a Bruselas".

Además, el comunicador ha apuntado que "Pablo Casado tiene razón en sus denuncias, porque Europa va a examinar el destino de los fondos y la eficacia de las reformas. Toda la política económica de Sánchez va en la dirección opuesta a las recomendaciones de Europa, aunque ahora pueda disimularlo por estar las ayudas están en fase de entrega, no de examen".

"Lo que sabemos es que Sánchez se va a la expo de Dubai. También va a extender su viaje a Abu Dabi, dice que para reunirse con el Príncipe heredero, sin cámaras, claro. Sánchez no va a ir a visitar a Juan Carlos, claro. Vamos a ver como se porta con los empresarios que han pagado por una cena, a la que tendría que ir el Presidente, pero que ya veremos si va, porque de escapadas en el último momento es experto", ha explicado el comunicador en relación al viaje del líder del Ejecutivo.

Por otro lado, Herrera se ha hecho eco del último asunto que va a llevar Podemos al Congreso, que es el resultado del Benidorm Fest por "falta de transparencia" según el partido. "España es un país en el que la pasión por politizarlo todo lleva hasta el paroxismo de llevar al Congreso de los Diputados no el IPC, no la subida de las energías, no los fondos europeos, no el futuro que se plantea en la Europa que mira hacia Ucrania con inquietud", reflexionaba el comunicador.

"Una canción de Eurovisión para una serie de bobos, que salga una canción u otra en un festival de música. Llevarlo al parlamento nos da una ligera idea de hasta donde el populismo ha llevado a la política española. Hasta un lugar de no retorno, hasta CC.OO. La extrema izquierda en el gobierno no sirve para nada, pero es que en política tampoco", ha concluido.