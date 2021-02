Herrera denuncia las excusas de Ábalos y Montero tras el apoyo de Echenique a las marchas en favor de Hasél

El presentador de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera, ha arrancado la columna de las seis de la mañana haciendo alusión a las cifras que nos deja pandemia así como a la hazaña que ha conseguido la ciencia en las últimas horas.

El rover 'Perserverance' de la NASA ha aterrizado en las últimas horas en Marte tras un viaje de siete meses en los que en todo momento ha estado dirigido desde el planeta por un científico español. El objetivo de esta misión es obtener información de si ha existido vida en el planeta rojo previamente. "Se ha amartizado una auténtica hazaña del ser humano, pero oiga, después de siete meses, ha llegado un coche que recorriendo 500 millones de kilómetros dirigido por un español", ha dicho en este sentido el periodista.

AstraZeneca y Pfizer rechazadas para la cepa sudafricana

Sin embargo, uno de los focos de atención sigue siendo la lucha contra la pandemia. Carlos Herrera ha recordado las cifras oficiales, que sitúan que "la pandemia sigue bajando", ya que este jueves la incidencia acumulada se ha registrado en los 321 casos por cada 100.000 casos. Este jueves ha explicado, además, que fallecieron 388 personas y 1.145.000 personas ya han recibido la segunda dosis. "Y se está notando en donde primero se pusieron las vacunas, en las residencias de ancianos. Los contagios han bajado muchísimo y notaremos estas cifras en la cifra oficial de fallecidos", ha explicado el periodista.

Sobre la comparecencia de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en las últimas horas, el periodista ha explicado que en esta ocasión la titular no ha traído grandes novedades. "Sobre el plan de vacunación, los enfermos crónicos con menos de 70 años pensaban que iban a vacunarse antes, pero no", ha explicado.

Además, ha recordado, que las vacunas de AstraZeneca y de Pfizer han sido desechadas para vacunar cuando sea la cepa sudafricana la que haya contagiado; ya que su efecto se ve reducido hasta en un 30%. En nuestro país, no en vano, la cepa que más se está extendiendo es la británica, tal y como ha dicho Fernando Simón en las últimas horas.

Herrera critica el silencio de Ábalos y Montero

En el capítulo de los disturbio, Herrera ha vuelto a criticar a los "los socio patas tarados de barricada alentados por un Gobierno" y ha pedido a los oyentes que se pusieran en el otro lado, que imaginemos que esto está sucediendo en otro país europeo. "Póngase en cualquier país de Europa, y piense que el sector del Gobierno de un país aliente a esta panda de borregos en aras de la libertad de expresión a quemar barricadas y a quemar mobiliario urbano", ha dicho Herrera.

En este sentido, ha criticado que no haya habido ningún pronunciamiento en defensa de las Fuerzas y Seguridad del Estado por parte del presidente o del ministro del interior. "El ministro de Interior de ni una palabra, ni una palabra", ha lamentado.

En este sentido, Herrera ha lamentado especialmente las palabras de Ábalos y la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. "Tras Salió Ábalos y la ministra portavoz María Jesús Montero, que si ya cuesta entenderla, en los argumentos que utilizó con esto daba vergüenza ajena, piruetas para no condenar a Podemos. Qué poca vergüenza. miren ustedes, si la violencia en las calles en lugar de extrema izquierda, si la protesta por el encarcelamiento de un delincuente, como es el tal Pablo Hasél, la estuvieran recibiendo seguidores de Vox, de PP y Ciudadanos no quiero ni pensar lo que estos dos monigotes estarían diciendo. No lo quiero ni pensar"

