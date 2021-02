Herrera: "El PSOE sigue en la sede de Pablo Iglesias a pesar de la corrupción de los 80, 90 y de los ERE"

Audio

Es Miércoles de Ceniza, en este estudio prende el incensio, Miércoles de Ceniza, cuarenta días para la Semana Santa, penitencia antes de la Pascua, polvo eres y en polvo te has de convertir. Y para todos aquellos cofrades de España, que son muchos, hoy es un día de especial significación. Esta Cuaresma, como les decía a las 06:00, no será parecida a la anterior pero, desde luego, será muy distinta a la anterior de la anterior donde se vive la preparación de esa semana prodigiosa en la que lo antropológico, religioso, artístico, familiar, histórico, memorístico... Todo tiene tanta importancia.

Seguramente viviremos algo más que la Cuaresma del año anterior aquí en mi ciudad, que es la suya, la de Sevilla se prepara una Cuaresma acorde con las restricciones sanitarias que imponga la autoridad correspondiente, pero con cosas que a buen seguro atraerán a muchos. Yo les invito a esta ciudad, que vengan ustedes aquí o a cualquier otro lugar donde la Cuaresma mantenga una importancia trascendental para vivir los días apasionantes que nos separan de la Semana Santa, que es bueno recordar que Semana Santa habrá, lo que no habrá son tronos o pasos en las calles, pero la Semana Santa sí que hay. Ahora, con ese aroma y con esa encarnación coronada comenzamos a contarle las cosas mundanas.

De la pandemia podemos contarle, ya que lo ligábamos ahora con esta información, que la evolución es la correcta, la evolución es, incluso, más rápida que en el final de otras olas, de la primera o de la segunda. Está decayendo la incidencia rozando los 400 casos por cada 100.000 habitantes a pesar de que ayer hay que lamentar más de medio millar de fallecidos. Esa cifra evidentemente a lo largo de los próximos días se irá reduciendo. Conviene ahora no hacer el tonto, conviene ahora no perder la cabeza y no cometer errores que hemos cometido en otros momentos.

Y tiene una tranquilidad lo del día de hoy porque como ahora mismo andan en fase de roneo en la Cataluña postelectoral, todo lo que se comente en la jornada y todo lo que se dijo antes de las elecciones se demuestra que también es para nada, papel de estraza tirado en un charco sucio de una ciudad, en eso se queda.

En lo demás, pues miren, la cuestión tiene tres patas, el taburete que no cojea: la sede del PP y los disturbios ayer en Cataluña a consecuencia de la detención del sociópata este del Pablo Hasél cumpliendo la ley, por cierto, cumpliendo la sentencia para que entre la cárcel y también la sede del Partido Popular porque ha anunciado que va a abandonar la sede de Génova 13.

Esto, miren, ha tenido mucha importancia porque hoy ocupa directamente portadas y portadas, informativos de televisión, de radio, de periódicos y periódicos. Como yo les recordaba a las 06:00, si hay una máxima ignaciana que recordaba Pablo Sebastián el republica.com, que es en tiempo de tribulación no hacer mudanza, pero Pablo Casado se ha apuntado a la mudanza. También le recordaba aquella cuña de la empresa de mudanzas que era “el rayo soy, donde me llaman voy”. Pues le llaman en Génova 13. Ahora se trata de que todos se pongan ya a consultar portales inmobiliarios a ver qué sede encuentran.

Es una maniobra simbólica indudablemente, romper con el pasado. ¿Es efectiva? Hombre, lo es siempre que no se quede ahí. Una sede solo es una sede, pero se trata de enviar un mensaje. Si es enviar un mensaje está bien, pero es más importante crear un proyecto político curtido, nítido, importante que no solamente esté basado en el tacticismo y en la estrategia porque un simple traslado no soluciona los problemas.

ADIÓS A LA SEDE DEL PP

Hombre, es quitarse un peso de encima y es reconocer que, efectivamente, todas aquellas investigaciones que están ahora en juicio tienen el sustento de que en esa sede se cometieron irregularidades. El problema es cuando pasan las horas y los días después de que tomes una decisión así y te das cuenta de que has tomado una decisión que lo único que sirve es para alentar aún más a los que te acosan porque tu movimiento solo sirva para que digan que tenían razón en las acusaciones y que la siguen teniendo.

Hoy hay diarios que, asómense a cualquier medio de comunicación. Se siguen uniendo las palabras PP y corrupción, corrupto, no se avala la decisión y, además, ya se está buscando en la hemeroteca el momento en el que Casado dijo: “Esto no lo arregla o no se arregla cambiando el color del logo o cambiando de sede” porque lo dijo.

Aquí en este programa Soraya Sáenz de Santamaría quiero recordar, y quiero recordar que también la señora Cospedal, hablaron de que un paso que podría darse era cambiar la sede del partido y entonces Casado se opuso, pero han cambiado las cosas. Un resultado en Cataluña, resultado en las elecciones catalanas, ha supuesto el momento definitivo de este terremoto. ¿Se corresponde con la realidad electoral del Partido Popular? Quizás ese examen hay que hacerlo con un poco más de profundidad e, incluso, y me consta que lo deberán estar haciendo, claro, igual que lo hace Ciudadanos en la sede del partido, pero volvemos un poco a lo de antes: ¿te sale a cuenta cambiar de sede? Porque, miren, el PSOE sigue ahí encerrado reivindicando el hilo histórico que le supone seguir instalado en lo que fuera la casa de Pablo Iglesias, el original, no el del moño, a pesar del golpe de Estado comunista del 34, a pesar de la corrupción de los 80, de los 90, a pesar del escándalo de los ERE de Andalucía... La izquierda es mucho más resiliente a los escándalos. Eso no lo tiene la derecha.Ya les digo, hay muchas preguntas en el aire y las claves de lo que pasa y de lo que deja y de lo que deja de pasar en la política española y a eso dedicaremos un tiempo esta mañana.

HASEL Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Y también a los disturbios que ayer una masa enfurecida, una masa sociopatica provocaba en Cataluña a cuenta de la detención del... Bueno, si quieren llamarlo artista, ese individuo, a este Pablo Hasél, pues le llaman ustedes artista. Ayer ingresó en prisión tras obligar a los Mossos a detener en la Universidad de Lérida, donde se había amotinado para negarse a cumplir una condena firme. ¿Por qué? Por enaltecimiento del terrorismo. Este tío ha escrito a favor de la ETA, del GRAPO, de Al Qaeda, de Stalin y ha deseado la muerte con nombre y apellidos de mucha gente. Esta gente de ETA, GRAPO hay que recordar a todos los que han matado y a todas las familias a las que han dejado huérfanas y heridas de muerte para siempre para que este niñato ahora, como lo hace cantando... Bueno, por Dios, vomitando.

En realidad la condena a Hasel no tiene nada que ver con la libertad de expresión, que es un derecho bastante protegido por la Constitución. Tiene que ver con la instigación al delito. Nada impide criticar a España a cualquier institución, pero lo que este sujeto ha hecho es apoyar el terrorismo, incluso, animar a que se comenta atentados. Deseaba que se cayera el avión del Betis, por ejemplo, pues porque decía que protegía la plantilla del Betis a un nazi.

Todo el derecho termina donde comienza uno de rango superior, y es el de protección de la vida, de la integridad física, que está por encima de la libre expresión, limitada para todos, no solo para cantantes politizados. Y entrecomillo lo de cantantes. Fíjense ustedes, los mismos ámbitos que imponen el lenguaje inclusivo estigmatizan películas, canciones, novelas del pasado por incorrección política, desde 'Lo que el viento se llevó' hasta 'Peter Pan', luego defienden el inexistente derecho de un animal a animar desde el escenario a asesinar a guardias civiles. Aquí hay un tornillo que falla y mucho.