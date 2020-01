Herrera critica a Montero por la utilización del término 'racializada'

Carlos Herrera ha criticado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y a la "izquierda retroprogre" por la utilización del término 'racializada' tras la dimisión de la recién nombrada directora general de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial, Alba González. Según el comunicador, el término 'racializado' es un síntoma de una sociedad “profundamente idiota” y “absolutamente siniestra”. Además, ha calificado la dimisión de González como de “cachondeo”, y ha lanzado un pregunta directa a su sustituta, Rita Bosaho, sobre las cabalgatas de Reyes, ya que en su día, Bosaho, se mostró contraria a que la gente se “disfrazara de negro”.

“Ya saben... Lo de ayer... Lo de ayer era un cachondeo. Un auténtico cachondeo. La decisión de una tal Alba González que había sido nombrada para la Dirección General de Diversidad Étnico Racial. Yo no sabía que había esa dirección general. Creo que es de nuevo cuño. Y renunció por no estar 'racializada'. El término 'racializado', de verdad, hay que tomarlo como un síntoma, un síntoma de una sociedad profundamente idiota, absolutamente siniestra. No estoy 'racializada', ¿qué quiere decir no estar 'racializada'? ¿No ser negra?”, ha explicado Herrera.

“Bueno y ahora van a nombrar una persona por ser negra o que, además de ser negra, pues será más cosas. Una señora que es negra que está, por cierto, en contra de que la gente se disfraza de negro. Y entonces, los beduinos de la cabalgata, por ejemplo de Sevilla, que van todos pintados de negro, que son 200... ¿Qué hacemos? Es surrealista todo esto. Es surrealista, de verdad”, ha terminado diciendo el comunicador.

LA RENUNCIA DE ALBA GONZÁLEZ

Rita Bosaho ocupará así el puesto al que Montero había postulado a Alba González, que este mismo miércoles se despedía de sus compañeros en el Ayuntamiento de Gijón antes del último Pleno subrayando que sería un "honor y un orgullo" trabajar con Irene Montero.

No obstante, ha decido dar un paso atrás para hacer más visible en el Ministerio la presencia de "colectivos racializados", aunque se ha puesto a disposición de Montero para colaborar en la lucha por la igualdad.

"Si algo sabemos en el feminismo es que la representación y lo simbólico importan. Hemos reorganizado el equipo de este Ministerio para que haya una presencia visible de mujeres pertenecientes a colectivos racializados. Eso significa que no asumiré la Dirección General", ha indicado González en redes sociales.

En esta línea, ha explicado que las funciones y contenido de la Dirección General de Igualdad "eran más amplios de lo que se ha interpretado" y, en este sentido, ha explicado que aceptó esta cargo "con el empeño de trabajar por la igualdad" y dada su experiencia de temas como la redistribución económica o la paridad.

González ha trasladado un mensaje de "ánimo, suerte y buen tino" a Rita Bosaho en su nuevo puesto y se ha puesto a su disposición si en algo puede serle de utilidad "en la tarea, amplia y diversa, que tiene por delante".