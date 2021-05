Herrera analiza las consecuencias que tiene para Sánchez el informe del Supremo sobre los indultos: "Diana"

El presentador y director de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera, ha arrancado el primer monólogo de la jornada felicitando al Villarreal, que este miércoles ha conseguido ganar la Europa League tras una larga y tensa tanda de penaltis frente al Manchester United.

"Un abrazo a los seguidores del Villarreal que ayer lo éramos todos", ha apostillado Herrera, quien ha aprovechado para mandar un abrazo a David De Gea, quien falló el penalti en favor del club inglés.

España tendrá cinco equipos en la próxima edición de la Champions League.EFE

El Tribunal Supremo no es partidario de conceder el indulto a los líderes del 1-O

En clave política, Carlos Herrera se ha querido centrar este jueves en el informe que este miércoles ha publicado el Tribunal Supremo en el que la sala segunda de lo Penal se ha mostrado en contra de dar a los líderes del 1-O el indulto. Con esta decisión, el alto tribunal da razón a lo ya señalado por la Fiscalía y deja en una situación muy complicada al Ejecutivo de Sánchez para dar argumentos válidos con la que puedan conceder la medida de gracia.

Pero las opiniones en contra de concederles este permiso no solo han venido por parte de los jueces. El expresidente del Gobierno, Felipe González, en una entrevista que ha concedido en las últimas horas también se ha mostrado en contra de que el Gobierno de coalición conceda a los soberanistas esta posibilidad.

"En estas condiciones yo no haría el indulto", ha recalcado González, quien ha recordado que Sánchez ha explicado que tomará su decisión en el marco de la Constitución y el ordenamiento jurídico.

Herrera analiza las consecuencias de este informe para Sánchez

El presentador y director de 'Herrera en COPE' ha querido analizar las consecuencias que puede tener para Sánchez esta decisión. La principales que esta resolución es uno 'no es no' a lo comentado por el presidente del Gobierno. "No hay equidad, no hay justicia, no se puede dar el indulto. Es una auténtica lección de Derecho, lo que ha dicho el Supremo es el obvio, lo que todo el mundo sabe. ¿Qué necesidad tenía Sánchez de entrar en ese terreno suicida?", se ha preguntado

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Sin embargo, Herrera también ha querido preguntarse de si Sánchez hubiese actuado de la misma forma en el caso de que su puesto no dependiera de los votos de ERC y JxCat. "Si el Gobierno concede esos indultos se convertirá en un gobierno inaceptable y se responda a una pregunta que planea sobre muchas personas. ¿Sacaría Sánchez de la cárcel a los condenados por el Gobierno por el Golpe de Estado de 2017 si no dependiera de ellos?", se ha preguntado.

"Ahí está el argumento del autoindulto. Los magistrados recuerdan que alguno de los que aspiran al indulto garantizan la estabilidad del Gobierno, le han dado en la diana a Sánchez", ha sentenciado.

También te puede interesar

Herrera, a Sánchez: "España no es una subasta y los indultos no son para reforzar a golpistas"

Herrera: "El PSOE roza la prevaricación al anular la sentencia del procés para seguir gobernando"