Dani Olmo: "Vine para ganar y llevamos dos de cuatro"

El jugador del FC Barcelona Dani Olmo ha asegurado este lunes que no se arrepiente de haber fichado por el club blaugrana pese a los problemas iniciales para inscribirle y que, tras haber ganado dos títulos y optar a otros dos, está encantado con la idea de juego de Hansi Flick, con sus compañeros y con la opción de poder eliminar al Inter de Milán para "hacer historia" con otra final de 'Champions'.

"Vine al Barça para ganar y de momento nos quedan dos títulos y ya he ganado dos. Estoy bien, contento, motivado y preparado para ayudar al equipo. Me imaginaba estar a estas alturas para ganar todo", manifestó en rueda de prensa.

el triplete

En este sentido, añadió que el triplete es algo que "tenía en el pensamiento". "Tenemos equipo para estar a estas alturas así. La mentalidad de todos es de ir a una con Flick y con todos los jugadores. Con el cambio que ha habido estamos muy bien, vamos a muerte con esa idea, estamos muy bien y no tenemos por qué cambiar nada", se sinceró.

Eso sí, están a dos partidos de poder lograr una Liga de Campeones pero también a uno de quedar fuera de ella. "No es algo que nos preocupa, más bien nos motiva jugar en un estadio como este unas semifinales. No es algo que se pueda decir cada año", comentó sobre jugar en el Giuseppe Meazza ante el Inter de Milán con un 3-3 de la ida en Barcelona.

EFE Los futbolistas del Barcelona celebran la victoria contra el Valladolid.

"¿Cara o cruz? No sé, es más bien trabajo y solidaridad de todo el equipo para ganar", comentó sobre el camino recorrido hasta ahora, con la Supercopa de España y la Copa del Rey en el bolsillo. "Los partidos que hemos jugado contra los rivales directos han sido por méritos del equipo y es lo que queremos hacer mañana, también", señaló.

Dani Olmo tiene claro que están ante una "oportunidad muy grande" de ayudar a que el FC Barcelona regrese a una final de 'Champions' diez años después. "Tuve la posibilidad de jugar unas semifinales contra el PSG y ahora tengo otra posibilidad de clasificarme para una final. Hace diez años que no se juega una final y es una oportunidad de volver a hacer historia con este club", se sinceró.

Y, sobre el esfuerzo realizado para ganar al Real Madrid en la Copa del Rey o la batalla de la ida ante el Inter, cree que están "recuperados". "Estamos bien. Es un factor importante la recuperación, con partidos tan tarde y cada 3-4 días. Veo al equipo muy bien preparado, al cien por cien de energía y de motivación y vamos a ir a por ello", aseguró.

lamine yamal

"Con normalidad. Sabemos el jugador que es Lamine, lo importante que es para el equipo. Son cosas que no me sorprenden, le he visto hacer estos partidos en la temporada y en la Eurocopa, también. Está tranquilo y quiere demostrar una vez más por qué es el mejor", comentó sobre cómo afrontan el estado de forma del joven internacional español.

"Si le hacen marca doble habrá un jugador libre. Lamine puede contra uno, contra dos y contra tres, le apoyaremos y estaremos a su lado para jugar. Si van más jugadores a por él, habrá otros jugadores libres. Ningún problema", comentó al respecto, después de que el técnico interista, Simone Inzaghi, comentara que pueden hacerle un marcaje doble.

EFE BARCELONA, 30/04/2025.- El delantero del Barcelona Lamine Yamal (d) anota el primer gol del equipo durante el encuentro correspondiente a la ida de las semifinales de la Liga de Campeones que disputan hoy miércoles FC Barcelona e Inter en el estadio Olímpico Lluis Company, en Barcelona. EFE / Alberto Estevez.

A nivel personal, preguntado por si ha sido bueno para él fichar por el FC Barcelona, pese a los problemas con su inscripción, tiene claro que sí. "Claro que ha valido la pena, en ningún momento me he arrepentido de la decisión que tomé. Tenía plena confianza en el club, eran temas administrativos que no dependían de mí. Poder jugar y estar a disposición del míster es lo más importante", se sinceró.

Además, celebró estar en un equipo con tanto protagonismo de La Masia, cantera de la que salió. "No es un gol pero es algo que habla muy bien de La Masia, la mejor cantera. Se han ganado dos trofeos, más lo que queda, y habla muy bien de ello y de la continuidad. Conocí a Gavi, Pedri o Fermín y poder jugar con ellos en el primer equipo es un plus", manifestó.

"Te podría soltar un titular, pero... Es como una fiesta, quitan presión al asunto, no deberían dar tanta importancia como deberían. Los veteranos ya los encaminamos. Es un grupo de grandes personas y todos queremos ganar", comentó sobre cómo es un vestuario plagado de chicos tan jóvenes.