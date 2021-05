DIRECTO | Villarreal - Manchester United; Yeremi Pino acompaña arriba a Gerard Moreno y Bacca

Rubén Martín será el encargado de narrar la final de la Europa League, en Tiempo de Juego.

Cientos de seguidores del Villarreal esperan por la zona del estadio el comienzo del encuentro.

Solskjaer tiene la baja importante en defensa y en el juego aéreo con la ausencia del internacional Harry Maguire.

Presenting our final starting line-up of the season ⬇#MUFC | #UELfinal