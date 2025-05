Expósito: "El robo de cable del AVE es un absoluto desastre de un país que a veces parece tercermundista"

Madrid - Publicado el 05 may 2025, 19:36

"Nos estamos acostumbrando a cosas absolutamente inverosímiles, por increíbles. Miles de personas tiradas literalmente como perros, con perdón para los perros, literalmente tiradas en la estación de Atocha, en la estación de Santa Justa, en mitad de la provincia de Toledo, en mitad de la provincia de Córdoba, horas y horas, sin agua, sin galletas siquiera, con los servicios urinarios del propio tren apestando por el colapso. Oye, no pasa nada, que la culpa es de unos presuntos saboteadores, saboteadores que ni qué decir tiene, en mi historia interior no dicen ni música, son cosas de Oscar Puente o de quien corresponda.

Lo mismo nos acostumbramos a un apagón de horas y horas en toda España como si nada, que nos acostumbramos a que un día sí, y quizás la semana que viene también, una línea entera del AVE, una línea estratégica de alta seguridad, se vaya al garete por el supuesto robo de unos metros de cobre. Lo dicho, nos estamos acostumbrando a cosas inverosímiles y a explicaciones completamente surrealistas.

Aquí la situación no hay ninguna tocha, por lo menos aquí afuera en la glorieta es relativamente normal, las horas habituales, el atasco, la fila interminable de gente intentando coger un taxi, retrasos acumulados durante el día y lo que te rondaré, esperemos que esto no vaya más, aquí nos hemos venido con la técnica y los botones Daniel Herrería, Lucas Mateos, con los micros Rubén Corral, Álvaro García y el menda para contar desde la acera, casi desde las vías, este absoluto desastre de un país que a veces parece tercermundista, lo siento mucho, no quiero ser alarmista, ni amarillo, ni pasarme de frenada, pero esto resulta surrealista.

Explicaciones al cabo del día de hoy sobre este apagón ferroviario. Primera, tres robos de cable de cobre en los Yébenes, dos más en Manzaneque, Toledo. Óscar Puente habla de sabotaje, o sea, premeditado. Segunda, a las nueve y media de la noche, enganchón de un tren Iryo, según el ministro, en la catenaria de La Sagra, en Toledo. ¿Qué pasa? Que dice la compañía que estas cosas no ocurren cuando el tren está parado, y resulta que ayer a esa hora, en La Sagra, Toledo, ese tren Iryo estaba detenido. Y tercera, a las tres de la tarde, Adif informaba de un fallo en la señalización en Almodóvar del Río, Córdoba. Ese fallo ya estaría solucionado.

Por cierto, según uno llega a esta estación de Atocha, lo primero que llama la atención es que ves una enorme torre de Adif, administrador de infraestructuras ferroviarias, con un reloj enorme en mitad de la plaza, que marca 35 minutos más de la hora que es. Si ahora son las 7 y 3 minutos, este derroque de Adif marca las 8 menos 20. Bueno, pues no empezamos bien. A lo largo de la tarde se ha recuperado la circulación con normalidad. Los retrasos se acumulan, eso sí, tanto aquí como en Sevilla.

En otro punto de esta estación de Atocha, como digo, está Álvaro García, con la asistencia técnica de Luis Mateos. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. La última hora, según Renfe, es que a esta hora están funcionando la totalidad de los servicios programados para hoy. Eso dice la compañía, pero sinceramente la realidad aquí es otra. Hay gente acumulada antes de pasar el control de seguridad para las salidas. La Policía Nacional custodia esos controles, algo inusual. La pantalla de llegada refleja que los próximos 11 trenes incluso van a llegar con retraso. Por ejemplo, el de Málaga, que tenía que llegar a las 5 y 35, hace dos horas, pone horario estimado de llegada a las 9 y 10, o sea, casi cuatro horas de retraso. Y luego, Ángel, me he venido corriendo para ver lo que está pasando en las salidas y las situaciones calcadas. O sea, hace unos minutos han anunciado, por ejemplo, por megafonía, la salida de un ave que tenía que salir hace dos horas.

Conclusión, oficialmente se habla de más de 11.000 viajeros afectados, pero en realidad esa cifra es superior. Dicen que funciona en su totalidad, pero te puedo decir que funciona con retraso. Los sindicatos piden una exhaustiva investigación. Creen que hay algunas situaciones de estas incidencias que son un tanto anómalas, dicen, y, ojo, hablan de un servicio ferroviario saturado. Apuntan a que la gran cantidad de obras que se están haciendo han podido afectar al servicio. Gracias, Álvaro.

El día también está siendo muy complicado en Sevilla, claro. En la estación de Santa Justa, ¿cómo está la cosa ahora mismo? Laura García, buenas tardes. Enseguida intentamos contactar con Laura García en Sevilla. Bueno, la incidencia más grave de las últimas horas es el robo de cable de cobre en varios puntos de la provincia de Toledo.

El ministro habla de sabotaje, o sea, a propósito, alguien que sabía lo que hacía y para qué. ¿Qué dicen los investigadores? ¿Es realmente un sabotaje o un robo, sencillamente, para vender el cobre? Juan Baño, buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. Pues como tú lo decías, a pesar de lo que dice el ministro, la verdad es que fuentes próximas a la investigación que lleva la Guardia Civil no barajan la hipótesis del sabotaje, incluso una fuente muy bien informada afirma, COPE, el sabotaje nunca estuvo sobre la mesa. El robo ha sido en Toledo, la provincia que registró, por cierto, más robos de cable de cobre el año pasado.

Castilla-La Mancha encabeza el ranking con 799 casos en 2024 y 146 detenidos e investigados, seguida de Andalucía. En esta ocasión se han registrado en cinco puntos de los municipios de Yébenes y Manzaneque, en un espacio de unos 10 kilómetros. Hablamos de entre 150 a 300 metros de cable con el que se sensibiliza la vía, da seguridad, por así decir, con alarmas y con detectores, material que también es robado por los cacos en este tipo de delincuencia muy habitual. Este tipo de robos se ha disparado desde 2020, Ángel, debido al incremento del precio del cobre. Los robos de la pasada tarde-noche fueron simultáneos. Ese dato, dicen nuestras fuentes, no debe de llevar necesariamente a la hipótesis del sabotaje.

Es una práctica también habitual en este tipo de delincuentes, rumanos o españoles, apoyados con furgonetas, que suelen vender el material en chatarrerías después de quemar el recubrimiento de plástico para anonimizar así por completo su origen. Es lo que se cree que ha ocurrido en este caso, a pesar de que la investigación se ha convertido, te lo puedo decir, poco menos que en un asunto de Estado, después de que el ministro, pues eso, apostara en el minuto uno, antes de iniciar siquiera las pesquisas, por el sabotaje. La investigación continúa y la demanda de indemnizaciones, nos advierten, puede ser importante.

Ahora sí, volvemos a la estación de Santa Justa en Sevilla. ¿Cómo está la cosa? Laura García, buenas tardes. Buenas tardes. Se ha ido recuperando desde las cinco de la tarde progresivamente la normalidad en los trenes de alta velocidad en la estación de Sevilla-Santa Justa, cuando se espera la llegada para la feria de abril de más de 100.000 personas. En este día de la cena del pescaíto y el alumbrado de la feria, el día, como ya sabéis, ha sido de caos, con fuertes aglomeraciones que nos han ido contando personas como Elena.

Desde las diez y cuarto de la mañana, tenía que salir a las diez y treinta y tres y de momento van actualizando cada quince minutos desde las once que han dicho que iba a salir, once y cuarto, once y media. Esa ha sido la situación que ya se ha resuelto durante esta semana y si nada lo impide, van a circular hasta 216 trenes entre Madrid y la capital hispalense y reforzar las estaciones para que se puedan abrir los trenes de la feria de abril. Y Renfe ha anunciado una oferta de 87.000 plazas adicionales para venir a la feria de Sevilla".