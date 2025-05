Maldini detalla los problemas que el Barcelona tiene que solucionar ante el Inter: "Innegociable"

Publicado el 05 may 2025, 18:42 - Actualizado 05 may 2025, 18:46

El Barcelona buscará este martes, ante el Inter de Milán, clasificarse para la final de la Liga de Campeones justo dieciséis años después del gol de Inista en Stamford Bridge que le llevó hasta Roma, lo que pasa por conquistar otro gran escenario europeo como el Giuseppe Meazza, después del 3-3 del partido de ida.

Los azulgranas confían en que, como sucediera en Londres en 2009, cuando un gol de Andrés Iniesta ante el Chelsea en el minuto 93 dio al Barcelona un empate (1-1) y el pase a la final, Milán sea recordada, también un 6 de mayo, como la ciudad donde consiguieron otro billete para una final de 'Champions'.

los problemas del barcelona

Para ello, según Maldini, el Barcelona tiene que resolver algunos problemas que tuvo en la ida. "El principal es el juego aéreo. El Inter ganó cerca del 80% de los goles aéreos en la ida. Marcó incluso dos goles a balón parado, dos goles de Dumfries, y eso, lógicamente, el balón parado hoy en día, en el fútbol de máxima élite, es fundamental", empezó diciendo.

"La defensa tan adelantada de Flick es práctica innegociable, pero eso es algo que lógicamente también, en la segunda parte especialmente, también en la primera, pero especialmente en la segunda parte, el Inter aprovechó bastante bien y estuvo cerca de ganar el partido en Montjuic", continuó.

EFE Lamine Yamal celebra el tercer gol del Barcelona contra el Inter que marcó Raphinha.

Unos problemas que Hansi Flick puede solucionar porque "es un equipo incontenible en ataque, porque Raphinha, buen nivel, al nivel al que está Lamine Yamal, que fue imparable en la ida".

A pesar de esto hay que tener en cuenta que "prácticamente con total seguridad, Pavard vuelve", porque "en el Barça, la única duda que podemos tener es el lateral izquierdo, que yo me imagino que jugaría Íñigo Martínez, porque Balde no llega, para meter a Cubarsi con Arujo como centrales, y la posición del lateral derecho, que no está Koundé. Yo me inclino por Erick García".

canales de Whastapp