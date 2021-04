Herrera adelanta el discurso de Sánchez en la visita al pueblo de Puigdemont: "Ya verán como hoy..."

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE' ha comenzado el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada, que un día más pasa por el plan de vacunación y por las elecciones de la Comunidad de Madrid, que se celebran el próximo 4 de mayo.

Unos comicios, en clave de plebiscito, pero que su campaña arranca inicialmente este fin de semana. En concreto, el domingo 18 se dará el pistoletazo de salida de forma oficial.

Herrera sale en defensa de las vacunas

El presentador de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera, ha arrancado su primer monólogo de las seis de la mañana haciendo referencia a las "expectativas de las vacunas", después de que él se haya vacunado este jueves con la primera dosis de AstraZeneca. "Hoy va a ser otro día de vacunación, es verdad que van quedando meno. Ayer recibí la primera de vacuna, y en el centro de salud donde la recibí me advirtieron de que se estaban acabando, esperemos que esta semana lleguen más remeses", ha arrancado diciendo.

Sin embargo, Herrera ha querido destacar, que aunque sea "a trompicones", la vacunación sigue cogiendo ritmo gracias, en gran medida, a sus sanitarios. "A pesar de los pesares, en España hay un sistema sanitario eficiente. Con profesionales estupendos. Están haciendo un buen trabajo, a eso hay que agarrarse, solo falta que a los sanitarios les den las vacunas necesarias, porque en cuanto las den avanzamos más rápido. Ayer lograron el segundo día de más vacunas. No es suficiente, habría que poner medio millón de vacunas diarias como mínimo", ha explicado.

Por eso mismo, se ha querido dirigir a toda la audiencia a vacunarse y para ello ha aprovechado la campaña que este mismo viernes ha puesto en marcha el Gobierno de España: 'Yo me vacuno'.

La visita de Sánchez al pueblo de Puigdemont

En clave política, Herrera se ha hecho eco de la visita que este viernes tiene programada el presidente del Gobierno, que no es nada más y nada menos que al pueblo del ex president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Herrera ha aprovechado para explicar el discurso que va a hacer Sánchez cuando visite la localidad de Amer, en Gerona:

"Tantos días representando 'millonatoir' y los fondos europeos que genera adicción. Si quiere su dosis de sanchina, Amer en Gerona, es un gran bastión del carlismo y ahora del lazismo amarillo. Es el pueblo de Carles Puigdemont. Le han dicho, mira en Amer hay un laboratorio que está investigando en una vacuna, a los hospitales y a las residencias no has ido, pero a los laboratorios que te relacionen con la ansiada vacuna podrías ir, porque es en casa de Puigdemont con el que te tienes que entender. Ya verán como hoy tendrá buenas palabras para Amer y para Gerona, en general, no les llamará supremacistas, eso se lo llama a Madrid. Supremacista para este impostor es Madrid"

También te puede interesar

Herrera: "El Plan de Recuperación de Sánchez está lleno de palabrería, de aire, de nada"

Herrera: "Sánchez está utilizando el dinero de Europa para pagarse su programa electoral"