Herrera: "Sánchez está utilizando el dinero de Europa para pagarse su programa electoral"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Bienvenidos a las 08:00, las 07:00 en Canarias, a este día de hoy, 14 de abril de 2021, que es un día en el que todo progre se siente como Gene Kelly en 'Cantando bajo la lluvia', abrazado a la farola recordando la ensoñación de la república imaginaria que hace 90 años se proclamó. No hubo en sí mismo una votación, un referéndum, fueron las elecciones, es verdad que bastante plebiscitarias, donde en las grandes ciudades ganaron los que eran partidarios de la república y el resto de la historia la conocemos, de lo que fue aquella república sectaria y excluyente, cainita, no se pusieron en ninguna armonía todas las virtudes que iba a traer la república: la justicia, igualdad, etc.

Eso se consiguió con el régimen monárquico que encabezó Juan Carlos I muchos años después con una transición de por medio. Hoy hay dos artículos particularmente interesantes. Yo les aconsejo leerlos, uno es de Luis María Ansón en el diario El Mundo, donde recuerda que en aquella república a la que el PSOE le dio un golpe de Estado en el 34, que las derechas cometiron el error de ganar las elecciones, en aquella república íbamos camino de la dictadura del proletariado. A Salvador de Madariaga le preguntaron: 'Oye, ¿usted por qué se ha ido de España? Porque, mire, gane un Francisco u otro va a haber una dictadura: si es Largo Caballero la del proletariado y si es Franco la dictadura militar”, como así fue después, durante casi 40 años. También hay un artículo de Irene González en Vozpópuli que, efectivamente, es muy interesante. Retrata aquella república de actos atroces que realmente se ha convertido en una república imaginaria en la cabeza de unos cuantos que tienen la nostalgia de lo no vivido. Disfruten de su adversario, pero recordemos que aquí lo que trajo especialmente la estabilidad, el progreso fue el régimen que se inauguró con Juan Carlos I, no el que empezó presidiendo Alcalá Zamora que, por cierto, tardó muy poco en desengañarse de Manuel Azaña y de todos los demás.

En la España del 2021 estamos en la segunda entrega del karma de Sánchez. Tenemos un presidente del Gobierno que es experto en anunciar 20 veces la misma cosa y cada vez que la anuncia se estropea. Ayer de nuevo se ponía la capa de “vacunator” para hablar de este futuro impagable con las vacunas y ocurre lo de Janssen. Bueno, en rueda de prensa le pregunta un periodista después del anuncio de Janssen, qué postura tiene el Gobierno. Y responde Sánchez que no tenía ni idea.

700 asesores en la Moncloa, no sé cuántos en los Ministerios para arreglarle las cosas para que a este no le falle nada, resulta que en EE.UU. se anuncia que siete millones de vacunas de Janssen que se han pinchado en EE.UU., ha habido seis trombos, pues un caso parecido al de AstraZeneca que posiblemente se sobredimensione. Esto se va a traducir en 70 menos vacunados al día, esto frena muchos planes de “vacunator” y de todos los otros. Yo si quieren les hago el cálculo de probabilidades de contraer un trombo, que es mucho menor que el que da fumar, la píldora anticonceptiva y no digamos ya el que da el covid.

Por más que el Gobierno trate de apropiarse del proceso de vacunación, no lo controla en absoluto. Lo que pasa que ayer, además de “vacunator” Sánchez también se disfrazó de Tío Gilito, del que nos va a dar los millones, que parece que nos los va a dar de su bolsillo. Una vez más con la carterita azul debajo del brazo, con el plan de recuperación que hoy lo lleva al Congreso, una vez más, no sé si con pianista o sin pianista en el que nos va a contar lo mismo, que es no contarnos nada.

Ayer hizo de “millonator” o de “entusiasmeitor” o de “dadiveitor” porque es lo que te imaginas compareciendo en Moncloa mirando a la cámara y diciendo así con cara de miy guapo, “van a venir 140 millones de Bruselas, que es mérito mío, solo mío, se lo voy a contar otra vez”. Lo ha contado en Valencia, en Navarra, en La Rioja, en Cantabria, en Aragón, en Extremadura, en la Moncloa, hoy toca photocall en el Congreso de los Diputados. Nos dirá la gran oportunidad, etcétera, pero no nos dice, tampoco se lo ha dicho a Bruselas, qué uso se va a hacer de todo ello. Nos habla mucho de energía renovable y de futuro verde y todas estas cosas que maneja este imaginario permanente de esta izquierda que se apropia de determinadas iniciativas sociales para darle contenido de ideología.

Después de “vacunator” y “mentireitor”, “entusiasmeitor”. Tú le escuchas a este hombre y casi te tienes que alegrar de ser español,de sufrir la mayor ruina y casi la peor epidemia porque gracias a Sánchez ese drama es una oportunidad para que te pongan las mejores vacunas, disfrutes de las mayores oportunidades económicas, sanitarias, fiscales...

Prepárense para el hachazo fiscal que ayer, yo soy Gabilondo y toco el dos, les digo ahí os quedáis, ahora me vais a reventar a mí la campaña, yo diciendo que aquí no se van a subir impuestos y Sánchez insistiendo en que se van a subir impuestos... Qué mala pata tienen en Alemania con Merkel, en Italia con Draghi, EE.UU. con Biden, en Francia con Macron, pues todos esos países van mejor, tienen menos paro, necesitan menos rescates, tienen menos virus, pero se pierden a Pedro Sánchez y toda esa serie de recetas milagrosas para hacer una fiesta de cada drama.

Ayer de nuevo nos quedamos sin la vacuna de Janssen, ya volverá y cuando vuelva creará la misma inquietud que ha creado injustificadamente AstraZeneca y ya veremos, se la va a querer poner. No subirá los impuestos a nivel del diezmo feudal para depender de la UCI económica de Bruselas. Todo es maravilloso porque él podrá desplegar sus superpoderes con el dinero de Europa y con los ahorros de usted, que se los va a confiscar.

Cien mil muertos, más de tre millones de contagiados, tres millones de inmunizados a mediados de abril, pues la verdad es que no es para ponerse estupendo. “Entusiasmeitor” puede revolucionar España como nunca desde la entrada en Europa, hasta refundar Europa. Lo que Sánchez está haciendo es utilizar el dinero de Europa para pagarse su programa electoral. El Gobierno no va a consensuar ni aprobar el plan de rescate en el Congreso, no se lo ha enseñado a nadie hasta doce horas antes del debate y lo va a gestionar desde Moncloa sin acuerdos, sin tutela ni consejos. Absolutamente nada. Darle 140 mil millones de “leuros” al presidente más señalado por el Consejo de Transparencia es como darle una escopeta a un mono y dejar que los gestione con opacidad y a su libre albedrío como para darle encima un zurrón de cartuchos al mismo mono. Miren, lo importante, la reforma laboral, el sistema de pensiones, la administración pública, el sistema fiscal, no sabemos nada de eso. Estamos sin vacunas, sin dinero, sin empleo, sin un “leuro” en la caja y esa es la realidad que hay que atender con altura de Estado, con consensos, con transparencia y con honestidad, pero, claro, si a eso le ponen ustedes el nombre de Sánchez la incompatibilidad es manifiesta.